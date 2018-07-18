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Признавшая внука Мария Шукшина заговорила о воспитании детей
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Признавшая внука Мария Шукшина заговорила о воспитании детей 

Teleprogramma.pro 45 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Несостоявшаяся невестка Марии Шукшиной Фрея Зильбер родила наследника именитой фамилии. Простая девушка из Барнаула приехала в Москву после того, как познакомилась с Макаром Касаткиным. Ради сына телеведущей Фрея оставила на попечение родителей пятилетнюю дочку, которую она родила в 14 лет.
Позже бывшая возлюбленная Макара Касаткина заявила о том, что сын Шукшиной выгнал ее на улицу, и она вынуждена жить у подруги. Семья Федосеевых-Шукшиных до последнего не верила в то, что Фрея Зильбер подарит им внука. Однако девушка настояла на ДНК-тесте, потребовав, чтобы сын актрисы подтвердил свое отцовство. Согласно результатом экспертизы подтвердилось то, что Макар Касаткин является отцом мальчика, которого родила Фрея.
Мария Шукшина предложила девушке отдать им ребенка на воспитании, однако несостоявшаяся невестка актрисы не захотела разлучаться малышом, отметив при этом, что ей вполне хватит алиментов.
В своем микроблоге телеведущая опубликовала сторис, заговорив о воспитании детей. Судя по всему, история с отцовством сына обернулась для Шукшиной семейной драмой. «Легче управлять нацией, чем воспитывать четверых детей», — написала Мария.
Мария Шукшина готова воспитывать внука (Фото: Instagram)
Отметим, что у актрисы есть старшая дочка Анна, сын Макар и близнецы Фома и Фока. Телеведущая души не чает в своих детях и старается уберечь их от назойливого внимания прессы и поклонников.
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