«Я скучаю по временам, когда в каникулы можно было просто отдыхать»: мама жалуется на летние задания

Еще одну историю, демонстрирующую, что «все одинаковые», опубликовало издание Babble. com. Американская мама поделилась мыслями по поводу заданий на лето, и мы понимаем: с ними трудно не согласиться. Вот, что она пишет:

Моя девятилетняя дочь принесла из школы список «проектов», которые ей нужно сделать за лето. И я этим страшно недовольна. Кажется, учителям не хватило времени в течение года, и теперь они делают все, чтобы каникулы нельзя было отличить от учебного процесса.

Я не имею в виду списки для чтения, они были всегда. В конце концов, неплохо посоветовать детям несколько хороших книг для чтения, которые они могут читать сами или всей семьей. Я говорю о других заданиях: глобальных проектах, которых за лето задают по два-три.

Почему это так раздражает? Во-первых, дети не могут справиться с ними сами. Им постоянно требуется помощь родителей. Кроме того, все задания требуют покупки дополнительных расходных материалов. Угадайте, на чьи плечи это ложится? Конечно, на родительские. Хотя кто как не родители дождаться не могли конца учебного года, чтобы отдохнуть от школьных заданий.

Меньше всего я хочу, чтобы лето моих детей ограничивалось списками, которые им нужно успеть освоить к школе. Я хочу, чтобы они просто наслаждались отдыхом без каких-либо обязательств. Играли, наслаждаясь детством, пока могут.

Когда и кто вдруг вообще решил, что на каникулы надо задавать домашнее задание? Что случилось с просто отдыхом? Всегда же все отдыхали, а в первый школьный день писали сочинение «Как я провел лето». И этого хватало.

И знаете что: я даже не могу пожаловаться на это, потому что в школе ВСЕ НА КАНИКУЛАХ!

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