«Я думала о них как о чужих»: исповедь суррогатной мамы, которая родила двойняшек

Для женщины суррогатная беременность стала третьей

Ольге (имя изменено. — Прим. ред.) 27 лет, она живет в Самаре, не замужем, и у нее двое детей: пятилетний сын и дочка — 2,5 годика. А несколько месяцев назад она родила еще двух богатырей — двойняшек. Правда, в этот раз не себе, а супружеской паре, у которой долгое время не получалось зачать собственного ребенка.

Женщина согласилась рассказать 63.ru, почему она решила стать суррогатной мамой, с чем ей пришлось столкнуться во время беременности и сколько в Самаре готовы заплатить за эту услугу.

— Мысль о суррогатном материнстве пришла мне в голову еще до второй беременности. В интернете наткнулась на интересную статью на эту тему. Прочитала и задумалась. А потом еще и фильм по телевизору показали о суррогатной маме. Как сейчас помню, он назывался «Условия контракта». В итоге я всё-таки взяла и решилась, — вспоминает Ольга.

Узнав, что эта услуга является более востребованной в Москве, женщина отправилась покорять столицу. Здесь Ольга, не теряя времени, созвонилась с агентством, куда ее пригласили на осмотр.

В столице у женщины взяли анализы

— Всё прошло хорошо, у меня взяли анализы. Но, видимо, у них была достаточно маленькая база биородителей, пару мне за всё время, что я пробыла в Москве, так и не подыскали. Я уехала, решив выбросить эту идею на время из головы, — рассказывает Ольга.

Чуть позже женщина забеременела вторым ребенком. А когда ее дочке уже исполнилось полтора годика, будущая суррогатная мама захотела рискнуть еще раз. Только теперь Ольга решила действовать наверняка — не через агентство, а попробовать подобрать биородителей в Самаре самостоятельно.

Девушка разместила свое объявление в интернете

— Я решила далеко не ходить и разместила объявление в группе суррогатных мамочек. Результата долго ждать не пришлось, на меня сразу же вышла семейная пара. Мы договорились действовать напрямую — без посредников, обсудили все условия и, не теряя времени, пошли в программу — на обследование и подсадку эмбрионов, — вспоминает Оля. — Было, конечно, страшно. Переживала, что могут меня, в конце концов, обмануть.

Часть переживаний, по словам женщины, как рукой сняло после первой встречи с биородителями. Впечатления от нее у Ольги сохранились свежими до сих пор.

— Доверять детей абы кому я не хотела. Но при личной встрече у меня возникло доверительное ощущение, что они меня не обманут и не бросят. Я убедилась, что биородители — добрые люди, не выкинут детей, которых я рожу, на улицу и не пустят их, как многие пугают суррогатных матерей, на органы. К тому же моя пара выглядела вполне платежеспособной.

Цель Ольги, быть может, кому-то и покажется неблагородной, но женщина честно признается, что с помощью суррогатного материнства хотела заработать денег — для своих детей.

— Я воспитываю их одна. Поэтому сразу поставила себе цель: хочу для нашей семьи личную недвижимость, и начала искать пути для ее успешной реализации, — рассказывает девушка.

О способе достижения желаемого, а точнее о своем твердом намерении стать суррогатной мамой, Ольга долгое время не решалась никому сообщать.

— Я, конечно, пыталась прощупать почву, заводила разговор на эту тему с мамой, но она ухмылялась, вроде, да ладно, зачем тебе это надо? А потом уже, когда прошла подсадка и я забеременела, всё-таки решилась ей всё рассказать. Смысла особо утаивать происходящее не было, потому что она и так бы обо всём догадалась. Мне сразу же запретили поднимать тяжелое и работать после того, как стало известно, что я забеременела. Ну ничего страшного не произошло, родные просто смирились и всё, — делится воспоминаниями Ольга.

Подсадку эмбрионов женщине делали в клинике, которую выбрали биородители

Стоимость этой услуги, по словам женщины, с каждой суррогатной мамой обговаривается индивидуально:

— Я за миллионами не гналась, мне было достаточно той суммы, которой изначально не хватало для покупки собственного жилья. На эту оплату — 800 тысяч рублей — я в итоге и согласилась. Позже, когда выяснилось, что я ношу под сердцем двойню, мне сказали, что доплатят сверху еще сто тысяч рублей. По средним расценкам это мало. Обычно за второго ребенка дают 200–300 тысяч рублей, но я от таких сумм сразу отказалась. Мне сверху положенного было не надо.

Чтобы застраховать себя от возможных рисков, Ольга и биородители ее двойняшек еще перед беременностью составили юридический договор, в котором прописали все нюансы.

— Подписавшись, каждый взял на себя ряд определенных условий. Биородители — что расплатятся со мной после родов, я — что обязуюсь соблюдать покой после того, как подтвердится беременность. В список запретов вошли сексуальные контакты, алкоголь и курение, — вспоминает Ольга. — После того, как я родила здоровых деток и написала отказную от них, меня полностью рассчитали.

В течение беременности биородители также поддерживали Ольгу финансово, чтобы женщине хватало средств на всё необходимое, в том числе здоровую еду и витамины. В месяц выходило, по ее словам, 20 тысяч рублей. Также ей на карту разово перевели 25 тысяч — на одежду.

В родовом зале женщина находилась одна

Кроме того, всю беременность Оля наблюдалась в одной из частных клиник города.

— Перенос эмбриончиков я перенесла легко, попытка оплодотворения прошла успешно с первого раза. Весь процесс был практически незаметным. Мне просто ввели оплодотворенные яйцеклетки шприцем. Спустя две недели я буквально почувствовала, что забеременела. Всё-таки у меня уже был подобный опыт, — смеется Ольга.

Физически женщине пришлось себя беречь, ведь, по сути, ей приходилось нести ответственность за чужих детей.

Родители во время родов находились в коридоре

— Доносить двойняшек я смогла до 33-й недели, было достаточно тяжело. Рожала я тоже в частной клинике. Мне экстренно делали кесарево сечение. В результате на свет появились два мальчика по 2600, — рассказывает суррогатная мама.

От предложения подержать малышей после рождения Ольга наотрез отказалась:

— Когда я легла на операционный стол, я предупредила, что не хочу подобного опыта. Нет, нет и нет. Я и во время беременности старалась к детям особо не привязываться — не смотрела на них на УЗИ, думала о них как о чужих. После родов я двойняшек ни разу не видела, с этой семьей мы больше не общаемся. Я считаю, что им моя помощь уже не нужна, они и так всё знают, да и для мальчишек так будет лучше.

Взглянуть на рожденных ею малышей женщина так и не решилась

Также, чтобы избежать болезненного расставания, во время беременности Ольга находилась с биородителями в чисто деловых отношениях.

— Мы держались уважительно, без перегибов. Я получала от них всё необходимое. Не было такого, чтобы мы ходили выбирать мне одежду или они меня всюду сопровождали. На родах эта пара в палате не присутствовала. Мне показалось, что им это ни к чему. Поэтому они ждали в коридоре, — вспоминает роды Ольга.

Биомама, по словам женщины, всё это время старательно имитировала беременность. Лишние разговоры этой состоятельной паре явно были не нужны.

У биородителей двойняшек уже был старший сын — Она носила накладной живот вплоть до того дня, как я родила. У этой пары есть свой ребенок — 14-летний мальчик. Биомама была беременна вторым ребенком, но у нее случился выкидыш, и она не смогла больше иметь детей. Поэтому они обратились за помощью ко мне, — рассказывает Ольга.

Но как бы ни было приятно для Ольги послевкусие от сделанного ею доброго дела, осуждение окружающих внесло свои коррективы.

— Все спрашивали меня, где мои дети? Чем завершилась беременность? И откуда у меня появилась недвижимость? Пришлось это пережить. А потом, когда я решилась всё-таки рассказать, что это на самом деле была суррогатная беременность, знакомые, наоборот, начали меня поддерживать. Мол, молодец, помогла людям. Не каждый решится на такое. Теперь чувствую даже небольшую гордость за свой поступок. Не считаю суррогатную беременность чем-то предрассудительным. Это помощь. Биородители дали мне то, в чём я нуждалась, я отплатила им тем же, — уверяет Ольга.

Кроватка в палате Ольги так и осталась невостребованной

Кроме того, женщина не исключает, что это не последняя суррогатная беременность в ее жизни:

— Может быть, через годик. Надо подождать, пока заживет шов после кесарева. А так, почему бы и нет? Если пара хочет ребенка, а я могу им помочь, почему я должна отказываться от этой возможности? Дети — цветы жизни. Да, порой бывает сложно, но я не знаю, что бы делала без своих.