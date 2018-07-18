Он делал это каждый год, даже после развода с женой. Это удивительно!

Сегодня день рождения у моей бывшей жены, так что я встал пораньше и принес ей цветы и открытку, подарки для детей, которые они потом подарят своей маме и помог им сделать для нее завтрак. Обычно все спрашивают меня, почему, черт возьми, я до сих пор продолжаю это делать, ведь мы же в разводе? Это раздражает меня!

Я воспитываю двух маленьких мужчин. На моем примере, как я отношусь к их маме, формируется значительная часть того, как они видят и относятся к женщинам и влияет на их восприятие отношений. А тем более в моем случае, потому что мы развелись. Так что если Вы не моделируете хорошее отношение для ваших детей, то в будущем получите не воспитанных, вульгарных мужчин. Надо подняться над собой и быть примером. Это нужно не Вам, это нужно вашим детям!

Воспитывайте хороших людей. Воспитывайте сильных мужчин и женщин. Пожалуйста. Мир нуждается в них сейчас больше, чем когда-либо.