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Он делал это каждый год, даже после развода с женой. Это удивительно!
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Он делал это каждый год, даже после развода с женой. Это удивительно! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Сегодня день рождения у моей бывшей жены, так что я встал пораньше и принес ей цветы и открытку, подарки для детей, которые они потом подарят своей маме и помог им сделать для нее завтрак. Обычно все спрашивают меня, почему, черт возьми, я до сих пор продолжаю это делать, ведь мы же в разводе? Это раздражает меня!
Я воспитываю двух маленьких мужчин. На моем примере, как я отношусь к их маме, формируется значительная часть того, как они видят и относятся к женщинам и влияет на их восприятие отношений. А тем более в моем случае, потому что мы развелись. Так что если Вы не моделируете хорошее отношение для ваших детей, то в будущем получите не воспитанных, вульгарных мужчин. Надо подняться над собой и быть примером. Это нужно не Вам, это нужно вашим детям!
Воспитывайте хороших людей. Воспитывайте сильных мужчин и женщин. Пожалуйста. Мир нуждается в них сейчас больше, чем когда-либо.
Карельские вести: последние новости
Мама не ожидала от своего сына, что он предоставит ей этот чек. Но ее ответ – это идеально! Она была потрясена, когда ее пасынок сделал это перед всей школой и его настоящей матерью. Это шок! Отчим пришел к ней домой после того, как ее мама умерла. Но она была в шоке, когда он сделал это!
Женский форум
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