Монологи пап: «Сидеть с детьми несложно, но очень скучно»

Считается, что маму заменить невозможно. Но жизненные ситуации бывают разные. Наши герои-папы на какое-то время остались одни с детьми и рассказали о том, как справились.

Алексей, 37 лет, продержался с двумя детьми без жены неделю

Мою жену срочно положили в больницу, детям на тот момент было 1 год и 8 лет. Поначалу я растерялся, но потом я осознал, какая ответственность легла на меня. Я начал думать, что надо сделать, составил в голове расписание дня, связался с директором и взял отпуск.

Первая трудность — дети просыпаются, и у них должно быть питание, то есть надо приготовить кашу, чай. Выручала мультиварка.

Вторая сложность — накормить кашей младшую дочь, ведь она ею плевалась и отворачивалась. Доходило до того, что я брал мобильный телефон, скачивал детские песенки, игры с шариками, она лопала шарики или слушала музыку, и мы кушали. Старший сын тоже развлекал её.

Третья сложность — развлекать. Я старался не включать телевизор, мы играли в различные игры, учились заползать на диван. В это же время надо было приготовить обед. Я варил овощи с мясом и взбивал блендером.

Вечером мы гуляли — это несложно. Дочка была маленькая, её было просто одеть, в коляске сидела тихо. Уроки с сыном тоже проходили нормально — с программой начальной школы я справился.

Ещё одна сложность — ночные засыпания. Младшая была на груди, вечером засыпала только с мамой. На помощь пришёл биолакт: я его грел, наливал в бутылку, и она засыпала с этой бутылкой в руках.

Сложностей много, но справиться можно. Были мысли, что я остался на время без жены и можно выпить пивка, расслабиться, но я понимал, что надо быть в трезвом уме и контролировать ситуацию. И алкоголь отметался в сторону.

Считаю, что это был интересный опыт в моей жизни. Папа может всё, что угодно, иногда даже мамой может быть!

Михаил, 40 лет, месяц продержался с тремя детьми дома

У нас с женой пятеро детей, две двойни девчонок и один сын. Сын супруги от первого брака, девчата все мои. С двумя младшими дочками супруга попала в больницу.

Я остался один с пацаном — шестнадцатилетним подростком, и дочками пяти лет. Помогала бабушка: она приходила, готовила и уходила. Девчонки очень дружные, больше рисовали, наряжались. Мне оставалось только присмотреть за ними.

Ничего сложного, не считая сына. Тот гулял допоздна, на мои звонки отвечал не всегда. Утром я с криком его будил в школу, которую он наверняка бы прогулял. А когда у нас начались конфликты, то начал мне грубить и отвечать, что я ему никто. В общем, приходилось даже звонить в больницу жене и просить разобраться с пацаном, иначе я возьмусь за ремень.

Считаю, это несложно — сидеть с детьми, но очень скучно. Словно выпадаешь из жизни и замираешь в одной точке. Я бы не хотел повторить это.

Евгений, 37 лет, четыре месяца «сидел в декрете» с тремя детьми

Я потерял основную работу, и супруге срочно пришлось выйти на свою. Младшая дочь была ещё совсем маленькой (2 года) плюс ещё дочь девяти лет и четырнадцатилетний сын. Забота обо всех детях, и особенно о маленькой, легла на меня.

С момента просыпания и до прихода мамы с работы я должен был заботиться о малышке, а это и кормление, и одеть/раздеть, и прогулка, и шопинг, и хождение по поликлиникам, и домашнее лечение, и уборка в доме. Сказать, что это было для меня тяжело или не нравилось — нет, я получал удовольствие от этого.

Но не стоит заблуждаться: сидеть, заботясь о ребёнке, дома — непростой труд. Учитывая, что мне надо было ещё и поработать за компьютером, времени катастрофически не хватало. Поэтому вместо того, чтобы отсыпаться, мне приходилось вставать на 2-3 часа раньше и садиться работать.

А дальше весь день у меня был по обычному сценарию: покормить (еду готовила жена), если лечились, то дать лекарства, порция мультиков (а сам бегом поработать), прогулка, покормить, лекарства, поиграть, почитать, и вот уже наступил вечер.

Со старшим детьми, конечно, проще, но и они доставляют забот — те же секции, кружки. Но больше всего выматывают болезни, ведь когда детей трое, болезни передаются по цепочке от одного к другому, и ты находишься в постоянном круговороте и не можешь выбраться.

В таком режиме я провёл 4 месяца, и это было клевое время. Я сблизился с детьми и прочувствовал, дети нуждаются в отце, а отец — в детях.

Итак, папы действительно могут! Главное, чтобы был настрой, и, конечно, поддержка жён!