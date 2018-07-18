Актриса Наталия Антонова похвасталась сыном, который приготовил для нее суп

Звездная мама рассказала, чем занимается с детьми во время каникул.

Звезда отечественных сериалов, актриса Наталия Антонова воспитывает четверых сыновей. Многодетная мама учит ребят готовить, и не считает, что такие навыки мальчикам не нужны.

Публикация от Наталия Антонова (@n.antonova)

18 Июл 2018 в 3:35 PDT Чем только мы в каникулы не занимаемся…Мой средний сын, Никита, ему 12 лет, проявляет интерес к кулинарии, как впрочем и младший Максим и старший Артем, сегодня вот такой результат — суп «гороховый», любимый суп Никиты, было непросто, но весело и интересно,

— рассказала актриса.

«Я тоже в детстве бралась за сложные вещи и научилась. В субботу сын изъявил желание печь блины, знаю, что даже если в семье растут одни сыновья, нет повода грустить, а можно всему научить!», — поделилась планами на неделю Наталия Антонова.

Подписчики актрисы порадовались, каких помощников-сыновей воспитывает звезда. «У меня тоже два сына, рада этому безгранично, тоже учу готовить и разным домашним хлопотам, настоящие мужчины должны уметь все 🙋💪💪💪», «Умничка! Будущий женский сердцеед…Красивый парень!», «Мужчина должен уметь все!Молодцы ребята!», «Какая мама умница, красавица, такие дети ❤️», «Молодцы дети — пример родителей 😚😚😚», — прокомментировала аудитория в Instagram.

Кстати, во время каникул дети Наталии Антоновой сильно не расслабляются. Звездная мама заставляет сыновей даже писать диктанты.

Публикация от Наталия Антонова (@n.antonova)

1 Июл 2018 в 2:11 PDT А как вы любите проводить время, если за окном дождь? Мы занимаемся русским языком, сегодня нам нужно написать диктант, я считаю, что 40 минут в день мы найти можем, а чтобы почитать у нас в семье есть время 12.00 и дети без напоминаний с удовольствием читают,

— рассказала актриса.

Напомним, что Наталья Антонова вышла замуж в 1996 году за актера Александра Вершинина . У пары родился сын Артем. Когда мальчику был пять лет актриса развелась. Сейчас Наталья Антонова счастлива во втором браке. Она вышла замуж за акушера-гинеколога и бизнесмена Николая Семенова . У ее мужа тоже сын от предыдущего брака, зовут его Антон. А в 2005 году Наталья родила второму супругу еще одного сына. Его назвали Никитой. А позже у семейной пары появился второй совместный ребенок — и снова сын — Максим. Он на год младше Никиты.

Каждый день — праздник и так уже 14 лет! 22 мая наш главный день!любимый день! #праздник#венчание#любовь

Публикация от Наталия Антонова (@n.antonova)

22 Май 2018 в 10:23 PDT Мне кажется, что мой старший сын похож на прадедушку, а вы как думаете? #9мая#великийпраздник#@artemvershinin

Публикация от Наталия Антонова (@n.antonova)

9 Май 2018 в 4:08 PDT Фото: Instagram @n.antonova