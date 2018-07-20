Супруги из ЮВАО станут «почетными родителями»

Почетный знак «Родительская слава» в преддверии Дня города будет вручен супружеской чете Терехиных из ЮВАО.

«Марина Сергеевна и Вячеслав Николаевич Терехины воспитывают восьмерых детей. Кроме «Родительской славы» они получат денежную премию в размере 200 тысяч рублей. Награждение состоится в преддверии Дня города», — говорится в материале.

Уточняется, что почетным знаком могут быть награждены родители, состоящие в законном браке и проживающие в Москве не менее 10 лет. Также они должны воспитывать не менее пятерых детей. Сегодня на территории столицы насчитывается более 130 тысяч многодетных семей.