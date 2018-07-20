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Супруги из ЮВАО станут «почетными родителями»
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Супруги из ЮВАО станут «почетными родителями» 

Управа района Текстильщики 1 час назад
Фото: Управа района Текстильщики
Почетный знак «Родительская слава» в преддверии Дня города будет вручен супружеской чете Терехиных из ЮВАО.
«Марина Сергеевна и Вячеслав Николаевич Терехины воспитывают восьмерых детей. Кроме «Родительской славы» они получат денежную премию в размере 200 тысяч рублей. Награждение состоится в преддверии Дня города», — говорится в материале.
Уточняется, что почетным знаком могут быть награждены родители, состоящие в законном браке и проживающие в Москве не менее 10 лет. Также они должны воспитывать не менее пятерых детей. Сегодня на территории столицы насчитывается более 130 тысяч многодетных семей.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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