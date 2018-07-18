35-летнюю женщину обвинили в истязании двух дочерей 

35-летняя жительница Козельского района сядет на скамью подсудимых по обвинению в истязании своих детей. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Калужской области, в июле 2017 года обвиняемая ушла в запой и перестала заботиться о своих дочерях, 12 и 13 лет. Пенсию по уходу за детьми она пропивала. Одна из девочек была вынуждена спать на полу, другая — с пьяной матерью. Несмотря на то, что женщину поставили на учет и привлекли к административной ответственности, отношение к детям не изменилось. Об издевательствах стало известно в феврале этого года, когда девочки обратились в полицию и рассказали, что мать ударила одну из них ножницами в плечо. Следователи выяснили, что избиения и оскорбления происходили в семье ежедневно. Детей поместили в социальный центр. К рукоприкладству женщина прибегала и раньше. Так, в 2014 году она получила три с половиной года с отсрочкой исполнения приговора за избиение родственника. Сейчас она находится в ожидании нового суда в исправительной колонии.