Сколько денег тратят звезды на праздники для своих детей 

Популярные артисты всегда отмечают праздники своих детей так, чтобы потом все соцсети пестрили яркими картинками с торжества, — что поделать, положение обязывает. Естественно, подобные мероприятия влетают знаменитостям в копеечку. Но есть обязательные атрибуты, без которых ну никак не обойтись. Цвет настроения — яркий Ни один день рождения не обходится без бумажной дискотеки — малыши пляшут, а на них сыпется бумажная соломка. Родители только и успевают снимать видео для Инстаграма и личного архива. Из обязательных атрибутов детских праздников — клоуны, фокусы, фото с пони или мелкими домашними животными. У каждой вечеринки своя тематика, которая определяется с учетом вкусов малыша-именинника. К примеру, певица Зара для сыновей заказывала праздник с командой Мстителей-супергероев и день рождения с героями Гарри Поттера. А Татьяна Навка для младшей дочки Нади выбрала героев сказки «Красавица и Чудовище». Ксения Бородина отмечает день рождения младшей дочери Теи со старшей дочкой Марусей, мужем и его сыном. Непременный атрибут праздника — торт от кондитера Рената Агзамова. На детских днях рождения собирается вместе детская светская Москва. К примеру, Филипп Киркоров приглашал на день рождения дочери Аллы-Виктории своих друзей с детьми. В итоге девочку поздравляли наследники Яны Рудковской, Жасмин, Аллы Пугачевой, Юлии Барановской, Игоря Николаева, Стаса Михайлова, Виталия Гогунского, Татьяны Навки. Киркоров тогда закатил праздник в ресторане на Рублевке — по самым скромным подсчетам, вечеринка для детей и взрослых обошлась в миллион рублей. Конечно же, по такому случаю ресторан был закрыт на спецобслуживание. Праздник для детей певицы Зары по мотивам приключений Гарри Поттера. Главное, чтобы костюмчик сидел Чаще всего детям коллег артисты вместе с игрушками дарят дорогие наряды. Отдельный вопрос — выбор наряда на торжество. К его решению подходят так же тщательно, как к выбору агентства — организатора праздника. Все чаще мамы и дочки одеваются в одинаковые наряды или хотя бы выбирают один бренд на всю семью. Внимание Аллы-Виктории и Мартина Киркоровых, а также Лизы Галкиной привлекли конкурсы от аниматоров. — Мода на Family look сейчас на пике, — рассказывает нам дизайнер София Вершинина. — Многие именитые бренды — D&G, Dior, Armani, Gucci — ее уже давно подхватили. У наших знаменитостей популярны одинаковые наряды матерей и дочек, но и выбрать общий образ для отца с сыном не составит труда. На детских праздниках мы видим отличные примеры Family look от известных брендов. На дни рождения и праздники детей уже не одевают в пышные наряды, в моду вошли спортивные повседневные образы с добавлением какого-либо аксессуара — модной детской сумочки или рюкзачка. А что касается мальчиков, то сейчас опять джинсовый бум. Татьяна Навка для дочки Нади организовала торжество по мотивам сказки «Красавица и Чудовище». Конечно, звездные родители стараются заказать угощения исключительно из экологически чистых продуктов, сладости — без искусственных красителей, цветы — от проверенных поставщиков. А у животных, участвующих в фотосессиях с детьми, в цирковых мини-номерах перед праздниками обязательно проверяют необходимые справки. Обязательный элемент — бумажная дискотека Отдельная тема — декор мероприятия. Он стоит недешево: в моде кенди-бар, сказочные декорации для игровой зоны, икебана со сказочными элементами. А еще востребован волшебник, который крутит вату или делает натуральное фруктовое мороженое. Прейскурант Многие поклонники, подглядев какую-то интересную деталь звездного торжества, пробуют ее повторить. А вдруг это и простому человеку по карману? Давайте проверим. День рождения для дочери певца Стаса Михайлова Марии был стилизован на очень модную тему — тролли. Торт Почти всегда торт на детский праздник звезды заказывают у модного кондитера Рената Агзамова. Доставить его могут в любую точку мира (детвора ведь может гулять и за границей) в рекордно короткие сроки. Заказ команда кондитера исполняет любой, используя фото именинника, учитывая его вкусы и увлечения. Например, Ксения Бородина заказывала торт для дня рождения младшей дочери и была в восторге от того, что при его изготовлении вспомнили обо все любимых мультиках ребенка. Цена: 11 тысяч рублей (3 кг), 65 тысяч (6 кг). Точная сумма зависит не только от веса, но и от сложности заказа. Квест Модные квесты теперь даже привозят домой. А по завершении игры выносят тематический торт со свечками. Самые востребованные квесты вдохновлены «Гарри Поттером» и «Алисой в стране чудес». Цена: от 35 тысяч. Аниматоры Аниматоры с театральным образованием перевоплощаются в героев любимых мультиков. Могут приехать домой и напугать и развеселить юную компанию, а могут работать на выезде — в ресторане, на природе, даже за рубеж летают. Любые пожелания родителей учитываются, таланты именинника при желании раскрываются. Цена: от 20 тысяч (2 аниматора на 2 часа, шоу мыльных пузырей). От 300 тысяч (ростовые куклы, шоу-программа от аниматоров, дрессировщики с животными). Праздник под ключ Агентства по организации праздников предлагают «VIP-дни рождения под ключ». Конечно, дешевле организовать, заказывая отдельно все атрибуты праздника. Но некоторые ведь могут себе позволить нанять людей и больше не ломать голову в поисках шаров, «снега», бороды для Хоттабыча и пони… Все сделают специально обученные люди, вам лишь останется утвердить сценарий и меню. Цена: от 800 тысяч (праздник в ресторане для 15 детей с шоу-программой, аниматорами, ростовыми куклами, квестом, закусками, тортом, фотосессией, ручными животными, бумажной дискотекой и салютом).
Фото: instagram.com.