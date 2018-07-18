В Башкирии за один день родились три пары двойняшек

Сегодня, 18 июля, в перинатальном центре Кумертау на свет появились сразу три пары двойняшек. Это довольно таки уникальный случай для местных медиков, ведь подобное происходит в больнице впервые.

Для местных медиков рождение трех пар двойняшек — сенсация

Как стало известно Ufa1, у новоиспеченных мам и пап пополнение из двух мальчиков и четырех девочек. Счастливые мамы и их детки чувствуют себя хорошо.

Кстати, рождение малыша — самое ответственное событие в жизни семьи. Подойти к нему нужно с особой осмотрительностью и тщательностью. Ведь момент появления крохи на свет отложит отпечаток на всю его дальнейшую жизнь. Следует помнить, что помочь роженице должны в любом специализированном учреждении. О том, как в Уфе правильно выбрать роддом и не промахнуться, читайте в материале Ufa1.