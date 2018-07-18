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В Башкирии за один день родились три пары двойняшек
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В Башкирии за один день родились три пары двойняшек 

ufa1.ru 28 минут назад
Фото: ufa1.ru
Сегодня, 18 июля, в перинатальном центре Кумертау на свет появились сразу три пары двойняшек. Это довольно таки уникальный случай для местных медиков, ведь подобное происходит в больнице впервые.
Для местных медиков рождение трех пар двойняшек — сенсация
Как стало известно Ufa1, у новоиспеченных мам и пап пополнение из двух мальчиков и четырех девочек. Счастливые мамы и их детки чувствуют себя хорошо.
Кстати, рождение малыша — самое ответственное событие в жизни семьи. Подойти к нему нужно с особой осмотрительностью и тщательностью. Ведь момент появления крохи на свет отложит отпечаток на всю его дальнейшую жизнь. Следует помнить, что помочь роженице должны в любом специализированном учреждении. О том, как в Уфе правильно выбрать роддом и не промахнуться, читайте в материале Ufa1.
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