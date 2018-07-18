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Мужчина избил трехлетнего ребенка в Санкт‐Петербурге
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Мужчина избил трехлетнего ребенка в Санкт‐Петербурге 

360tv.ru 2 часа назад
Отец воспитывал трехлетнего мальчика с помощью грубой силы. Об этом сообщило информационное агенство FlashNord.
Малыша доставили в больницу № 5 Санкт-Петербурга. Врачи обнаружили на его теле многочисленные синяки и ссадины. Несмотря на повреждения, ребенок чувствует себя хорошо.
Правоохранительные органы уже начали проверку по данному факту. Все действия отца трехлетнего мальчика будут проверены и по результатам будет вынесено процессуальное решение.
Подростки издевались над годовалым ребенком с помощью электрошокера. Три девочки-сиделки выложили в Сеть ролик, как они пытают малышку.
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