Мужчина избил трехлетнего ребенка в Санкт‐Петербурге

Отец воспитывал трехлетнего мальчика с помощью грубой силы. Об этом сообщило информационное агенство FlashNord.

Малыша доставили в больницу № 5 Санкт-Петербурга. Врачи обнаружили на его теле многочисленные синяки и ссадины. Несмотря на повреждения, ребенок чувствует себя хорошо.

Правоохранительные органы уже начали проверку по данному факту. Все действия отца трехлетнего мальчика будут проверены и по результатам будет вынесено процессуальное решение.

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