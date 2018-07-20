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Детский омбудсмен Анна Кузнецова отмечает 10-летие младшей дочери
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Детский омбудсмен Анна Кузнецова отмечает 10-летие младшей дочери 

Letidor.ru 51 минуту назад
Фото: Letidor.ru
Девочку уже активно поздравляют пользователи соцсетей.
Сегодня семья Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой празднует день рождения дочери Дарьи. Об этом детский омбудсмен сообщила в своем личном Instagram-аккаунте.
Дарье 10!
— лаконично написала Анна Кузнецова, не став подробно описывать свои чувство и как-то иначе поздравлять девочку в соцсетях.
Скорее всего, на этот раз, омбудсмен решила ограничиться личными пожеланиями в кругу семьи.
Публикация от Кузнецова Анна (@anna_jurevna)
15 Июл 2018 в 12:48 PDT  Подписчики Анны, в свою очередь, оставили множество добрых поздравлений и пожеланий для Дарьи. Также они заметили, что девочка растет очень похожей на свою знаменитую маму. «С днем рождения доченьку невероятной мамочки 🙏», «Мои поздравления! Здоровья доченьке, отличной учебы, верных друзей рядом!», «На маму похожа очень!», «Поздравляю! Всех благ!», — можно прочесть в комментариях.
Напомним, Анна Кузнецова была назначена Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка 9 сентября 2016 года. С 2003 года омбудсмен замужем за священником Алексеем Кузнецовым. Вместе пара воспитывает шестерых детей: двух дочерей Марию и Дарью, а также четверых сыновей Ивана, Николая, Тимофея и Льва.
Публикация от Кузнецова Анна (@anna_jurevna)
8 Июл 2018 в 12:54 PDT  Фото: Instagram @anna_jurevna
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Женский форум  Ещё 7 источников 
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