Детский омбудсмен Анна Кузнецова отмечает 10-летие младшей дочери

Девочку уже активно поздравляют пользователи соцсетей.

Сегодня семья Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой празднует день рождения дочери Дарьи. Об этом детский омбудсмен сообщила в своем личном Instagram-аккаунте.

Дарье 10!

— лаконично написала Анна Кузнецова, не став подробно описывать свои чувство и как-то иначе поздравлять девочку в соцсетях.

Скорее всего, на этот раз, омбудсмен решила ограничиться личными пожеланиями в кругу семьи.

Публикация от Кузнецова Анна (@anna_jurevna)

15 Июл 2018 в 12:48 PDT Подписчики Анны, в свою очередь, оставили множество добрых поздравлений и пожеланий для Дарьи. Также они заметили, что девочка растет очень похожей на свою знаменитую маму. «С днем рождения доченьку невероятной мамочки 🙏», «Мои поздравления! Здоровья доченьке, отличной учебы, верных друзей рядом!», «На маму похожа очень!», «Поздравляю! Всех благ!», — можно прочесть в комментариях.

Напомним, Анна Кузнецова была назначена Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка 9 сентября 2016 года. С 2003 года омбудсмен замужем за священником Алексеем Кузнецовым. Вместе пара воспитывает шестерых детей: двух дочерей Марию и Дарью, а также четверых сыновей Ивана, Николая, Тимофея и Льва.

Публикация от Кузнецова Анна (@anna_jurevna)

8 Июл 2018 в 12:54 PDT Фото: Instagram @anna_jurevna