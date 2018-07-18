Муж беременной Елены Кулецкой не захотел узнать пол их будущего ребенка

Модель призналась, что так и не сказала супругу, кого же ждет — мальчика или девочку.

Известная телеведущая и модель Елена Кулецкая уже в недалеком будущем станет мамой во второй раз. В недавнем интервью звезда отказалась раскрывать публике пол малыша, которого носит под сердцем. Более того: по словам знаменитости, даже ее супруг не в курсе, родится ли у него сын или дочь!

Причем решение не узнавать пол будущего ребенка муж Елены Кулецкой принял самостоятельно:

Не скажу! Муж пока не хочет знать, хотя я, конечно, уже в курсе,

— сообщила звездная мама в интервью журналу «OK!»

Публикация от Elena Kuletskaya (@elenakuletskaya)

8 Июл 2018 в 9:20 PDT Имя для своего будущего малыша модель пока еще не выбрала: «Думаю, имя второго ребенка тоже придет вдруг, как это было с Никой, и сто процентов сразу станет понятно: это именно оно!» При этом уточнила, что не хотела бы называть ребенка слишком распространенным именем.

Напомним, в 2014 году Елена Кулецкая вышла замуж за фотографа и видеооператора Станислава Романовского. В мае 2016 года знаменитость родила дочь Нику. А в апреле 2018 стало известно, что звезда во второй раз станет мамой.

Публикация от Elena Kuletskaya (@elenakuletskaya)

8 Июл 2018 в 1:40 PDT Фото: Instagram

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