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Конкурс по исполнению песен в караоке состоится для детей района
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Конкурс по исполнению песен в караоке состоится для детей района 

Управа района Бирюлево Западное 58 минут назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Песенный конкурс «Караоке-баттл» для детей Бирюлева Западного состоится в Культурном центре «Дружба» в среду, 25 июля.
Художественный руководитель центра Татьяна Дадаева рассказала, что конкурс проводится каждое лето и собирает большое количество участников. Дети района могут исполнить песни из мультфильмов или любую популярную композицию ‒ ограничений нет.
‒ По результатам зрительского голосования мы вручим лучшим исполнителям памятные сувениры, ‒ сообщила Татьяна Дадаева.
В конкурсе певцов смогут принять участие все желающие дети и подростки района, мероприятие начнется в 15:00. Подробности о событии можно узнать в Культурном центре «Дружба».
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