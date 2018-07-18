Конкурс по исполнению песен в караоке состоится для детей района

Песенный конкурс «Караоке-баттл» для детей Бирюлева Западного состоится в Культурном центре «Дружба» в среду, 25 июля.

Художественный руководитель центра Татьяна Дадаева рассказала, что конкурс проводится каждое лето и собирает большое количество участников. Дети района могут исполнить песни из мультфильмов или любую популярную композицию ‒ ограничений нет.

‒ По результатам зрительского голосования мы вручим лучшим исполнителям памятные сувениры, ‒ сообщила Татьяна Дадаева.

В конкурсе певцов смогут принять участие все желающие дети и подростки района, мероприятие начнется в 15:00. Подробности о событии можно узнать в Культурном центре «Дружба».