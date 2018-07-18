Многодетная мама Мария Кожевникова доказала, что не использует фотошоп для своих снимков

Подписчики не поверили, что актриса выглядит так же хорошо в жизни, как в Instgram.

Звездная мама троих детей регулярно делится с аудиторией фотографиями своей жизни. Ее подписчики вдруг заподозрили, что Мария Кожевникова приукрашивает реальность — использует фотошоп, чтобы выглядеть моложе и красивее на снимках. Экс-депутат Госдумы уже устала от таких нападок в свой адрес. Поэтому выложила в соцсеть видеоподтверждение.

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova)

18 Июл 2018 в 8:19 PDT И хотя мне очень приятно, что многие думают, как правило это дружелюбный женский пол, что в жизни такой быть невозможно и я обязательно использую фотошоп, дабы увеличить себе глаза, уменьшить нос, отбелить зубы, «пришить» ещё какую— нибудь ерунду, чтобы раз и навсегда закрыть эту тему, публикую ещё и видео) приятного просмотра 😘,

— написала Мария в Instagram.

Такой нежной Вы меня давно не видели… #makeup #hair by @prive7 😍 А как Вам образ?

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova)

14 Июл 2018 в 9:27 PDT «Маша точно такая же как и в 16 лет. Она хорошенькая от природы, и совершенно точно ничего себе не «пилила»😂😂😂🤗😘», «Все дело в правильном макияже 👌 Он способен из любой девушки сделать красотку. Но Марию мы постоянно видим без макияжа, все гуд👍», «Мария, Вы прекрасно выглядите. И не обращайте внимание на „добрых“ людей. Самое главное, что для Ваших детей Вы всегда будете самой красивой, с самыми большими и выразительными глазами мамой!)))», «Красивая, нежная и без всяких надменных выпирающих черт», «Марусь, ты классная. Полюбила тебя еще с универа. Потом эта классная песня с Гогунским. И так как я мама 4 сыновей, ты пример для меня. 👍», — поддержали актрису поклонники в соцсети.

Напомним, что Мария Кожевникова воспитывает троих сыновей. С 2013 года Мария Кожевникова замужем за бизнесменом Евгением Васильевым . В 2014 году в семье родился сын Иван. В 2015-м на свет появился второй сын Максим. Летом 2017 года у актрисы и ее супруга родился третий сын Василий.

Семья — это царство отца, мир матери и рай для детей! Всех с днём семьи, любви и верности!

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova)

8 Июл 2018 в 5:57 PDT Кстати, Мария Кожевникова раскрыла имя младшего ребенка только спустя год после его рождения.

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova)

9 Июл 2018 в 7:27 PDT Прошу любить и жаловать, Василий Васильев ! Сыночек, ты мой Божий дар!Моя любовь, мой царь, а именно так переводится твое имя! Я люблю тебя бесконечно и буду молить Бога за тебя!

— поделилась с аудиторией Мария Кожевникова.

Фото: Instagram@mkozhevnikova