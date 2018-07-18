Малыш и гаджет. В детских садах внедрят инновационные программы развития

Экспериментальное поле для роботов, мини-лаборатория, конструкторское бюро, мультстудия — эти и другие модули научно-технического творчества могут появиться в детских садах по всей стране.

Апробация инновационных образовательных программ для маленьких инженеров стартует в 18 регионах России уже в ближайшие месяцы.

Основы программирования у дошкольников закладывают в игровой форме. Например, пчелка ползет по бумажному полю с картинками: проезжает нарисованный мост, перекресток, объезжает деревья и попадает на цветок. Если миссия выполнена, то программируемый робот радостно жужжит и сверкает глазами.

«Никто не ставит малышам сверхзадачи и не учит писать сложный код. Цель — выстроить оптимальную программу движения механизма по клеткам — превращается для них в увлекательный квест, — рассказала директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Татьяна Волосовец. — Роботы подойдут разные: и программируемые пчелки, и машинки, и любые животные. Плюс — игровые поля с разными сюжетами, которые можно придумать, нарисовать, расчертить и даже сконструировать вместе с детьми. И тогда возникает живая игра, начинают складываться отношения, зовут героев приключения и победы. Все для того, чтобы ребенок развивал креативность, воображение и логическое мышление».

И это только часть образовательного контента, разработанного учеными и педагогами для детсадовцев 5 — 7 лет, — сообщает « Российская газета ». Инновационных программ две. Первая — «STEM-образование для дошкольников», которая состоит из шести модулей: экспериментирование с живой и неживой природой, робототехника, математика, конструирование, мультстудия, работа с фигурами по системе Фребеля. У каждого блока своя техническая «начинка» и методические рекомендации: как заинтересовать ребенка, как построить игру, научить малышей работать в команде и вместе решать практические задачи.

«По данным педагогов и социологов, если ребенок не познакомился с основами технической деятельности до 7 — 8 лет, в большинстве случаев он не свяжет будущую профессию с техникой, — отметила Татьяна Волосовец. — Поэтому так важно показать ему разные возможности, способы взаимодействия с миром. И даже если малыш окажется «чистым» гуманитарием, этот опыт ему пригодится».

STEM-программа включает не только знакомство с техникой и технологией, но и творчество. Яркий пример — мультстудия. Ребят объединяют в группы по 3-5 человек, и они придумывают сюжет будущего мультика. Дети сами создают героев из пластилина, помещают их в игрушечные декорации, выставляют свет. Программу уже апробировали в нескольких детских садах Краснодарского края. В масштабном федеральном эксперименте по её внедрению примут участие более 150 детских садов из 12 регионов страны.

Вторую программу для малышей «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров», которая будет апробирована в детских садах 6 регионов России, создали в Самарской области при поддержке специалистов Института изучения детства, семьи и воспитания РАО. Фишка программы в том, что она не только развивает у ребенка инженерное мышление, но и знакомит его с конкретными профессиями. Такая «опережающая профориентация» будет особенно актуальна для наукоградов и моногородов, где расположены большие производства.

По словам специалистов, научно-технические образовательные игры в детсадах не отменяют традиционные развивающие занятия — развитие речи, рисование, лепку, музыку и физкультуру, а дополняют их.