Гузеева пьет пиво в компании дочери

Личное дело

Гузеева Лариса АндреевнаЛариса Андреевна Гузеева — советская, российская актриса, телеведущая. Заслуженная артистка РФ. Ларисе Гузеевой удалось установить с детьми теплые дружеские отношения. Старший сын телеведущей живет отдельно от матери вместе со своей девушкой, но часто наведывается в родной дом — звездная мама всегда ему рада. 18-летняя дочь Оля родные пенаты еще не покинула и много времени проводит в компании родных. Недавно вместе с мамой она ездила на свадьбу дочери известного московского ресторатора.

Сегодня Лариса выложила ролик, на котором она запечатлена с мамой и Лелей за столом с пенными напитками в руках. Девушка наравне с мамой и бабушкой заказала большой бокал пива. Судя по всему, Лариса не видит в этом ничего предрассудительного.

Фото: Instagram

Многие звездные родители не прочь выпить вместе со своими детьми за одним столом. Так, например, дочь Славы появлялась на мероприятиях с бокалом вина или шампанского в сопровождении звездной мамы. Певица заявляла, что она никогда ничего не запрещала своей девочке, и уж тем более в ее планы не входило читать нотации дочери за то, что та употребляет алкоголь.