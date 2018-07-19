Как дети разных знаков зодиака адаптируются ко всему новому

И как родителям стоит им в этом помочь, рассказывает астролог.

Некоторые малыши сами прекрасно осваиваются в детских коллективах, быстро привыкают к месту жительства при переезде, легко подстраиваются под изменение обстоятельств, а другим требуется поддержка взрослых, так как все незнакомое их пугает. И сегодня мы расскажем, как дети разных знаков зодиака адаптируются ко всему новому.

Овен (21 марта — 20 апреля)

shutterstock.com Детки-Овны, как правило, на любых новых территориях и в незнакомых обстоятельствах чувствуют себя весьма комфортно.

Они тут же начинают разведывать обстановку, заводить знакомства, искать тех «старожилов», которые их на первых порах поддержат и введут в курс дела.

Малыши этого знака вполне стрессоустойчивы, самостоятельны и любопытны, а потому прекрасно обходятся без поддержки родителей; для них справиться с новой ситуацией, значит, сделать очередной шаг во взрослую жизнь.

Телец (21 апреля — 20 мая)

shutterstock.com Детки-Тельцы долго привыкают ко всему новому, но, как правило, стараются не беспокоить родителей, предпочитая потихоньку справляться самостоятельно.

Однако лучше, если на первых порах с ними рядом будет присутствовать взрослый, которому они смогут доверять.

Так, например, приведя малыша этого знака в новый детский коллектив, стоит сразу договориться с воспитателем или учителем, чтобы тот обеспечил ребенку поддержку и помог наладить контакт с другими детишками.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

shutterstock.com Детки-Близнецы легко адаптируются ко всему новому. Для них не составляет труда быстро найти общий язык с незнакомыми детьми и взрослыми, они умеют очаровывать, поэтому запросто вписываются в любой коллектив.

И родители им в этом только мешают.

Малыши этого знака без проблем интуитивно подбирают ту маску, которая наиболее уместна в том или ином сообществе или в каких-то непривычных для них обстоятельствах, а мама и папа, навязывающие им стандарты поведения, лишь тормозят процесс адаптации.

Рак (22 июня — 22 июля)

shutterstock.com Детки-Раки очень тяжело воспринимают все новое, для них смена привычной среды — огромный стресс, и хотя иногда они держат все переживания в себе, стоит помнить, что освоиться им крайне непросто.

Их нужно деликатно и чуть ли ни за ручку вводить в незнакомые детские коллективы, при переезде стараться по максимуму сохранять ту обстановку, в которой они пребывали с младенчества, находить для них поддержку в лице лояльно настроенных по отношению к ним взрослых.

Важно, в процессе адаптации постоянно контролировать их психологическое состояние.

Лев (23 июля — 22 августа)

shutterstock.com Детки-Львы неплохо адаптируются в новых детских коллективах, однако если в первый момент их там приняли не очень хорошо, контакта может и не случиться, и тогда уже требуется помощь учителя или воспитателя, который раскроет перед другими детьми достоинства малыша этого знака.

Что же касается переезда, то его Львята воспринимают как забавное приключение и с удовольствием осваивают незнакомую территорию.

Ну а непривычные обстоятельства их вообще не пугают — к ним они всегда сами находят какой-то свой особый, творческий подход.

Дева (23 августа — 22 сентября)

shutterstock.com Детки-Девы в новых коллективах и в незнакомых обстоятельствах просто закрываются.

Они куксятся и молчат до тех пор, пока не решают, как им вести себя с окружающими, порой отгораживаются стеной отчуждения, чтобы защитить себя от вероятных нападок.

И родители им в адаптации не помощники — малыши этого знака через какое-то время сами находят наиболее приемлемый способ общения со сверстниками и со взрослыми и умудряются извлекать выгоду даже из неблагоприятных ситуаций.

Весы (23 сентября — 22 октября)

shutterstock.com Детки-Весы без проблем вписываются в новые коллективы, сражая наповал сверстников и взрослых своим неуемным дружелюбием и готовностью участвовать во всех мероприятиях.

Непривычные же обстоятельства и незнакомые места малышей этого знака пугают, им сложно сориентироваться и подстроиться подо все то, с чем они еще не сталкивались.

А потому им необходима поддержка родителей, которые объяснят, что происходит, и как на это стоит реагировать, в противном случае истерик и стресса не избежать.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

shutterstock.com Детки-Скорпионы перемен не любят, но, как правило, не показывают, насколько им некомфортно.

Они на полную мощность включают ехидство и высокомерие, чтобы сразу продемонстрировать незнакомым сверстникам, что с ними лучше не связываться, отказываются от поддержки и родителей, и воспитателей (учителей) и буквально выгрызают себе «место под новым солнцем».

Малыши этого знака умеют за себя постоять, а потому даже неприязнь ко всему новому не мешает адекватной адаптации.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

shutterstock.com Детки-Стрельцы быстро находят общий язык с незнакомыми людьми, тут же начинают «повелевать», умудряются моментально собрать вокруг себя пусть небольшую, но дружную команду единомышленников.

Они с удовольствием переезжают на новые места, им нравится менять обстановку, а привычные обстоятельства им наскучивают, так что любые форс-мажоры для них лучше, чем «стоячее болото», в котором ничего не происходит.

Да и чрезмерную опеку родителей они считают оскорбительной.

Козерог (22 декабря — 19 января)

shutterstock.com Детки-Козероги упрямы, а потому не бегут к маме-папе за поддержкой, даже если у них в незнакомых для них обстоятельствах что-то не получается.

Они упорно отстаивают свой авторитет в новых детских коллективах, сами находят выход из сложных ситуаций.

И хотя им очень нелегко адаптироваться ко всему тому, к чему они не привыкли, они скорее откусят себе язык, чем признаются в этом. А вообще в них есть взрослая мудрость, которая помогает им стойко переносить даже то, что им не по вкусу.

Водолей (20 января — 18 февраля)

shutterstock.com Детки-Водолеи только в самом-самом раннем детстве прячутся за спину родителей и нуждаются в том, чтобы во все незнакомое их вводили аккуратно, бережно и за ручку.

Став же чуть старше, они предпочитают справляться самостоятельно.

Да, разбивая порой лоб и коленки, набивая кулаки и шишки, находя и теряя, но без вмешательства взрослых. Они, как правило, отказываются и от поддержки учителей, а в непривычных обстоятельствах скорее изобретут очередной велосипед, чем покажут, что им страшно или некомфортно.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

shutterstock.com Детки-Рыбы, как правило, в незнакомых ситуациях без поддержки родителей не могут.

Им необходимо чувствовать, что за них, если что, заступятся, ну, на крайний случай, пожалеют и успокоят.

Все новое вызывает у малышей этого знака безотчетный страх, они отчаянно цепляются за то, к чему привыкли, робеют в присутствии чужих людей, а несколько сниженная самооценка не позволяет им ни легко адаптироваться в коллективах, ни продуктивно действовать в форс-мажорных обстоятельствах.

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