Ещё
5 советов, как выбрать няню и наладить с ней отношения
Далее:
Читайте также:
Ещё

5 советов, как выбрать няню и наладить с ней отношения 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Если вы поняли, что без помощи няни вам не обойтись, то вам пригодится это видео.
Когда ребенок подрастает и вы решаете выйти на работу или просто понимаете, что не успеваете справляться со всеми делами, на помощь может прийти няня. Но если у вас никогда не было опыта общения с ними, может возникнуть масса вопросов и волнений.
В этом ролике вы найдете всю самую важную и полезную информацию, которую стоит учесть при выборе няни, а также вы узнаете, как правильно построить с ней доверительные отношения.
Выбрать няню для своего любимого малыша — не простая задача и сомнения каждой мамы, конечно, оправданы, но если подойти к выбору осознанно, вы обязательно найдете своего человека.
Смотрите видео, надеемся оно будет для вас полезным.
Letidor.ru: последние новости
«Приляг и все пройдет»: мама из России — о беременности, родах и уходе за детьми в Испании Филипп Киркоров показал, как сын и дочь отдыхают без него в Греции Поклонники пришли в восторг от фото Сталлоне со своей красавицей-дочерью
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Японки нашли способ увеличивать бюст на один вечер15
Продукты-подделки, которые мы покупаем каждый день73
Ни капли стеснения: новая жизнь без бюстгальтера7
Как понять, что вы начали стареть3
Звезды, обвиненные в сексуальных домогательствах1
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
01:00
Виктория Дайнеко продемонстрировала фото в ванне
Звёзды
06:22
Звезды, обвиненные в сексуальных домогательствах
Звёзды
04:29
Людей с этими особенностями очень мало
Здоровье
06:50
Как понять, что вы начали стареть
Здоровье
11:27
Куда завела певцов первая «Фабрика звезд»
Звёзды
00:54
Звезды за 40 выбирают молодых мужчин
Звёзды
10:10
Как перезагрузить мозг двумя пальцами
Здоровье
01:59
52-летняя Салтыкова позирует в свадебном платье
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение