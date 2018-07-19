Родственникам разрешат посещать больных в реанимации

Время посещения с 16:00 до 18:30 — не больше получаса. Верхнюю одежду нужно снять, халат, бахилы, шапочку надеть. Обязательно тщательно вымыть руки и отключить мобильные телефоны. Правил для посещения родителей юных пациентов Городской больницы скорой помощи не так много.

Главное — не мешать процедурам, которые проводят в реанимации. Врачи уверяют, что запрета на посещение в этой больнице не было никогда. Исключение — время карантина. В обычные дни — родственников предварительно готовят, проводят инструктаж, если попросят, обучают простым гигиеническим манипуляциям. Бывает, что родители сами не готовы находиться в реанимации. Другие наоборот — просят круглосуточного пребывания. Условий для этого сейчас нет, объясняют медики.

«Всегда нужно развиваться, стремиться к комфорту. Но мы пока исходим из тех возможностей, которые у нас есть, для того, чтобы максимально улучшить пребывание детей. Естественно, лечебный процесс — это приоритет. Мы, в первую очередь, спасаем детскую жизнь, а потом уже выстраиваем под это все остальное», — рассказал главный врач Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Ростислав Заблоцкий

Эксперты говорят, что принятия законопроекта о допуске родственников в реанимацию ждут уже много лет. Юридические основания в виде писем Минздрава существовали давно, но на практике вход нередко оставался ограниченным. Пускать или нет, зависело от решения руководства медучреждения.

У шестилетней Лизы уже четвертая большая операция — у девочки врожденный порок развития. В Нерюнгри она стала первой пациенткой с таким диагнозом. Врачей, которые спасут малышку, нашли в Новосибирске. Мама Оксана вспоминает, что раньше она даже не спрашивала, можно ли к дочери в реанимацию. Была уверена — нельзя. В этом году в Новосибирской областной больнице пользовалась своим правом несколько раз в день.

«Для детей очень важно, когда родители рядом. Они понимают, что их не бросили», — говорит мама пациентки Оксана Леонте.

Соседка по палате Ирина Устинова первый раз идти в реанимацию к годовалой дочке опасалась. Сможет ли сама вести себя спокойно, увидев, в каком состоянии ребенок, как встретит маленькая пациентка? Однако самым тяжелым было расставание. Ирина уверена, детям от года до трех сложно понять, почему мама должна уйти.

— Если бы можно было находиться круглосуточно, пациентам было бы лучше?

— Да, потому что ребенок чувствует, что мама рядом. И на любые прикосновения врачей он бы реагировал по-другому — не плакал, чувствовал тепло, — говорит мама пациентки Ирина Устинова.

Первое чтение новый законопроект уже прошел. Каким станет порядок посещения по-новому, установит Минздрав России. Осенью многим медучреждениям будет необходимо пересмотреть внутренние регламенты.