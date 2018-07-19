В красноярской школе №62 готовится к открытию музей школьной формы

В красноярской школе №62 (ул. 60 лет ВЛКСМ) готовится к открытию необычный музей. В нем будет представлена коллекция школьной формы, обуви, портфелей, мебели, канцелярских принадлежностей и учебников 50-х годов. Именно в те годы и появилась сама школа. В процесс сбора экспонатов включились и педагоги, и родители, и дети.

Современные школьники вряд могут представить, какую форму носили их родители, не говоря уже о бабушках и дедушках, которые в школу ходили 50-60 лет назад. Как правило, в те годы школьная форма представляла из себя для мальчиков это темные пиджак и брюки, обязательно светлая рубашка без рисунка, для девочек коричневое полушерстяное платье с воротником. Кроме того, были по два фартука — праздничный и повседневный черный. Правда, девчата пытались украсить форму, отделав фартук, воротник или манжеты. В косы заплетались капроновые ленты, по праздникам — белые банты. А вот короткие платья носить запрещалось, могли вызвать родителей к директору.

С 1986 года (когда в стране была сложная экономическая ситуация, тотальный дефицит на все) допускались и послабления в одежде. Обязательную школьную форму отменили в 1991 году. Сейчас единой школьной формы не существует. Каждая школа вправе решить, вводить форму или нет. Меж тем практически в каждом учебном заведении все же существует определенный дресс-код.

Ну а классическую форму выпускницы все чаще стали надевать на последний звонок.