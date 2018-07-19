Малыши едят лимон — следим на видео за выражением их лиц

Невероятно смешные реакции малюток на вкус лимона обязательно заставят вас улыбнуться

Наверное, одно из самых любимых занятий родителей — в первый раз давать своим детям лимон и наблюдать за их реакцией. В сети можно найти огромное количество роликов на подобную тему.

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Самое невероятное, что каждый ребенок реагирует на кислоту лимона по-своему. Одни сразу корчат гримасы и не могут сдержать эмоций, а другие всеми силами пытаются смириться с испытанием судьбы и сквозь слезы продолжают лакомиться фруктом.

Но и то, и другое каждый делает по-своему. На этом видео под эпичную музыку малыши едят лимоны, и то, как они это делают — очень мило.