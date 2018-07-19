Письмо меня 40-летней себе 30-летней

1) Перестань себя ругать. За каждую съеденную булочку и каждую минуту, проведенную на диване. Иногда нам нужны булочки и немного бездействия, это нормально.

2) Хватит искать у себя целлюлит! И морщины! И прочие признаки старения. Запомни: в 30 ты прекрасна, твое тело прекрасно и вообще, все прекрасно.

3) Ты не железная. Ты не обязана все время быть счастливой, ощущать радость и благодарность. Иногда ты можешь погрустить и даже поплакать. Это нормально. Это не значит, что ты истеричка или «какая-то не такая».

4) Не заводи детей, потому что твоя мама хочет внуков. Единственный повод завести детей — это захотеть детей. Самой захотеть.

5) Не жди идеального мужчину. Это то же самое, что ждать единорога. Идеальных не бывает, поверь мне. Зато бывают такие, с которыми комфортно.

6) Отпускай. Не всем людям место в твоей жизни, не надо их держать. Помни о том, что цирк должен гастролировать.

7) Путешествуй. Как можно больше и как можно дальше. Как показывает практика, это лучшая инвестиция: «хранить легко и пыль сдувать не надо».

8) Учись. Кройке и шитью, иностранным языкам, вождению, садоводству… Лишних знаний на самом деле не бывает. И никогда не знаешь, что пригодится тебе в следующей году.

9) Если тебя ничего не держит, переезжай. Двигайся: ты же не дерево!

10) Записывай. Делай заметки, хотя бы в телефоне. Вспомнить все — это бесценно. Но совершенно нереально, если ничего не фиксировать.

11) Ухаживай за собой. Все эти маски, кремы и массажи — нормальная инвестиция, если грамотно их использовать. Не забывай про анализы и плановый осмотр у врача!

12) Занимайся сексом. Ты молода и красива, откинь условности.

13) Тусуйся. С друзьями, в клубах, на самых зажигательных вечеринках. Не хочу быть занудой, но да: будет поздно.

14) Ищи себя. Пробуй йогу, медитацию и бег трусцой. Крась волосы и меняй свой стиль. Ищи то, что тебя увлечет и будет на регулярной основе радовать.

15) Не бойся. Действуй!

16) Не слушай советов. Ну серьезно: ты уже взрослая девочка и у тебя своя голова на плечах. Не надо делать так, как сказала мама/подруга/соседка. Даже если ты ошибешься, это будет твоя ошибка. И твой опыт.

17) Помни, что жизнь только началась. 30 — это лучшее, что с тобой происходило. Сейчас ты можешь все, даже полностью изменить свою жизнь. В 40 тоже можно, но зачем ждать, если тебя что-то не устраивает прямо сейчас?

18) Не цепляйся за отношения, которые не делают тебя счастливой. Уходи и не бойся одиночества. У тебя куда больше шансов остаться в отношениях, но несчастной.

19) Люби себя. Ты — самый главный человек в своей жизни, запомни это. И не надо под кого-то подстраиваться или пытаться себя переделать в угоду кому-то.

20) Прощай. Большинство мудаков в твоей жизни не стоят того, чтобы из-за них портить себе карму.

21) Цени родителей. Они с тобой не навсегда.

22) Живи по средствам. Не бери лишних кредитов и не трать деньги бездумно.

23) Не делай того, что тебе не нравится. Бесит работа — смени ее. Бесит человек — прекрати общение с ним.

24) Не сомневайся в своих силах. Ты можешь. Все, кто попытается убедить тебя в обратном, посылай куда подальше без сожаления.