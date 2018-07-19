В Уфе 1,2-килограммовому младенцу провели операцию на сердце

В кювезе поддерживается микроклимат как в утробе матери

Уникальную операцию на сердце провели уфимские кардиохирурги. Новорожденному мальчику весом всего 1,2 килограмма закрыли овальное отверстие.

Как рассказали в клинике, малыш родился на сроке 28 недель совсем крохотным — он весил всего 600 граммов и умещался на ладошке. Как это часто бывает у недоношенных, не все внутренние органы у него успели сформироваться, как следует. Пострадало и сердце — овальное отверстие размером 5-7 миллиметров, которое находится между правым и левым предсердиями, снабжает кровью головной мозг и закрывается в первые часы после рождения, у него осталось открытым.

— Сразу после рождения оперировать было невозможно из-за маленькой массы тела, там и сердечко крошечное, — говорит заместитель главного врача больницы №17 по хирургической помощи Рауль Гафуров. — Мы его дорастили, на прошлой неделе пригласили кардиохирургов, и они провели операцию — наложили на отверстие три клипсы.

Сейчас малыш идет на поправку. Но домой к маме и папе он отправится только через пару месяцев, когда наберет еще хотя бы пару килограммов.