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В Уфе 1,2-килограммовому младенцу провели операцию на сердце
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В Уфе 1,2-килограммовому младенцу провели операцию на сердце 

ufa1.ru 3 часа назад
Фото: ufa1.ru
В кювезе поддерживается микроклимат как в утробе матери
Уникальную операцию на сердце провели уфимские кардиохирурги. Новорожденному мальчику весом всего 1,2 килограмма закрыли овальное отверстие.
Как рассказали в клинике, малыш родился на сроке 28 недель совсем крохотным — он весил всего 600 граммов и умещался на ладошке. Как это часто бывает у недоношенных, не все внутренние органы у него успели сформироваться, как следует. Пострадало и сердце — овальное отверстие размером 5-7 миллиметров, которое находится между правым и левым предсердиями, снабжает кровью головной мозг и закрывается в первые часы после рождения, у него осталось открытым.
— Сразу после рождения оперировать было невозможно из-за маленькой массы тела, там и сердечко крошечное, — говорит заместитель главного врача больницы №17 по хирургической помощи Рауль Гафуров. — Мы его дорастили, на прошлой неделе пригласили кардиохирургов, и они провели операцию — наложили на отверстие три клипсы.
Сейчас малыш идет на поправку. Но домой к маме и папе он отправится только через пару месяцев, когда наберет еще хотя бы пару килограммов.
— Наши специалисты имеют уникальный опыт по уходу за недоношенными детьми, — говорит Рауль Гафуров. — Дети содержатся в специальных кювезах, где поддерживается микроклимат как в утробе матери. Некоторые говорят — зачем это нужно? А ведь многие известные люди были недоношенными, например Александр Суворов.
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