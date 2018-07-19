Ещё
Поклонники обнаружили необычайное сходство маленькой дочери Кейт Миддлтон и принцессы Дианы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Поклонники обнаружили необычайное сходство маленькой дочери Кейт Миддлтон и принцессы Дианы 

Лиза 1 час назад
Фото: Лиза
@charlottedianaforeverПоклонники обнаружили необычайное сходство маленькой дочери Кейт Миддлтон и принцессы ДианыВ Сети поклонники королевской семьи создали аккаунт в Instagram под названием «Шарлотта и Диана навсегда», в котором публикуются, сравниваются и обсуждаются их фото.
Комментаторы утверждают:
Доказательство того, что между Шарлоттой и Дианой существует огромное сходство, — налицо.
И это неудивительно, ведь как-никак маленькая Шарлотта приходится принцессе Диане родной внучкой. Но чем старше становится дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма, тем более выражено сходство. Подписчики сообщества единогласны во мнении: «У нее глаза Дианы», «Это же маленькая Диана!», «Очень похожи».
Принцесса Шарлотта пошла в детский сад за 1 млн рублей
Впрочем, есть и те, кто считает, что сравнивать Шарлотту с Дианой — некорректно: «Бедный ребенок. Она — самостоятельная личность. Почему её всегда сравнивают с Дианой? Это несправедливо по отношению к принцессе Шарлотте». Тем не менее, с каждым днем сообщество набирает все больше подписчиков.
@charlottedianaforever
@charlottedianaforever
@charlottedianaforever
@charlottedianaforever
@charlottedianaforever
@charlottedianaforever
@charlottedianaforever
Читай также: 10 самых красивых детей звезд.
Лиза: последние новости
5 правил, как наказывать детей и не испортить с ними отношения на всю жизнь Юлия Пересильд показала, кому обязана своей притягательной красотой 6 идей от Анны Хилькевич, куда сходить с ребенком летом
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Девушка-рестлер в «голом» платье стала звездой3
Почему людям не нравится звук своего голоса1
Что делают мамы, пока дети в школе: откровенные истории2
«В мраморе жить будете?»: Бородина показала ремонт10
Лариса Гузеева публично осудила Василису Володину7
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:34
«В мраморе жить будете?»: Бородина показала ремонт
Звёзды
06:22
Наглые вопросы, заданные звездам
Звёзды
05:07
Занятные новости о женском теле
Здоровье Психология
11:32
Как живут вдовы знаменитостей
Звёзды
04:41
Факты о парфюмерии, о которых вы не слышали
Красота
01:00
Виктория Дайнеко продемонстрировала фото в ванне
Звёзды
12:51
Продукты, которые помешают спать
Еда Здоровье
06:22
Звезды, обвиненные в сексуальных домогательствах
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение