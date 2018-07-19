Поклонники обнаружили необычайное сходство маленькой дочери Кейт Миддлтон и принцессы Дианы

@charlottedianaforeverПоклонники обнаружили необычайное сходство маленькой дочери Кейт Миддлтон и принцессы ДианыВ Сети поклонники королевской семьи создали аккаунт в Instagram под названием «Шарлотта и Диана навсегда», в котором публикуются, сравниваются и обсуждаются их фото.

Комментаторы утверждают:

Доказательство того, что между Шарлоттой и Дианой существует огромное сходство, — налицо.

И это неудивительно, ведь как-никак маленькая Шарлотта приходится принцессе Диане родной внучкой. Но чем старше становится дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма , тем более выражено сходство. Подписчики сообщества единогласны во мнении: «У нее глаза Дианы», «Это же маленькая Диана!», «Очень похожи».

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Впрочем, есть и те, кто считает, что сравнивать Шарлотту с Дианой — некорректно: «Бедный ребенок. Она — самостоятельная личность. Почему её всегда сравнивают с Дианой? Это несправедливо по отношению к принцессе Шарлотте». Тем не менее, с каждым днем сообщество набирает все больше подписчиков.

@charlottedianaforever

@charlottedianaforever

@charlottedianaforever

@charlottedianaforever

@charlottedianaforever

@charlottedianaforever

@charlottedianaforever

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