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Детский омбудсмен прокомментировала смерть девочки в Краснокамске
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Детский омбудсмен прокомментировала смерть девочки в Краснокамске 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Трагический случай, произошедший на днях в Краснокамске, где предположительно от голода и сильного истощения скончалась 14-летняя восьмиклассница, прокомментировала детский омбудсмен Светлана Денисова.
«Эта преступная халатность, приведшая к трагедии, вызывает недоумение и ужас, — считает Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова. — Поэтому так важно, чтобы каждый из нас, видя ребенка в беде, не проходил мимо. Не нужно думать, что кто-то другой поможет, что у него есть родители, что это не ваш ребенок — просто примите меры сразу, возможно, это спасет человеку жизнь! Вызывает много вопросов равнодушие соседей, которые, как сообщается в СМИ, слыша просьбы ребенка о еде, не обратились к участковому. Вопросы есть к школе, к классному руководителю и социальному педагогу, к психологу, если таковой в школе вообще есть. Очень печально, что сегодня, в мирное время, вот так может погибнуть ребенок. Это очень страшно и больно. Надеюсь, что органы полиции, КДН и другие, которые в настоящее время занимаются проверкой по факту смерти ребенка, в скором времени дадут нам исчерпывающую информацию о причинах случившегося».
Школьница, напомним, умерла 16 июля. Утром мама обнаружила её в бессознательном состоянии, а когда на вызов приехали врачи 2Скорой» им осталось лишь констатировать смерть девочки.
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Женский форум  Ещё 9 источников 
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