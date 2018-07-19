СКР возбудил уголовное дело по факту смерти девочки в Краснокамске

18 июля в Краснокамске просились с 14-летней Верой (имя изменено по требованию законодательства). Девочка жила в микрорайоне Гознак и училась в средней школе.

Трагедия с умершей школьницей потрясла весь Краснокамск. Эту историю обсуждают на работе, в очередях, в соцсетях.

На её похороны пришло много народу. Люди охапками несли гвоздики. В то, что девочка так рано ушла из жизни, не хотел верить никто.

Вера хорошо училась в школе, жила с мамой. Женщина была в разводе и со слов соседей очень нелюдима. Те, кто её знал делятся в соцсетях, что около семи лет мама девочки нигде не работала.

«А серьёзные проблемы начались этой весной: Вера сильно похудела», — пишут одноклассники.

Летом, когда все разъехались на каникулы, жизнью девочки вообще никто особо не интересовался. Но по слухам, мать стала кормить дочь несколько раз в неделю, чем довела её до анорексии. Это и могло стать причиной смерти.

16 июля утром женщина обнаружила, что её дочь потеряла сознание и вызвала ей «Скорую». Приехавшие медики констатировали смерть девочки.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Причинение смерти по неосторожности», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. — Для определения точной причины смерти ребенка проводится судебно-медицинская экспертиза. Будут выясняться все причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Будет устанавливаться, в полном ли объеме проводились мероприятия профилактического характера в отношении данной семьи, в которой воспитывался несовершеннолетний ребенок».