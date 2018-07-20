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В Краснокамске мать умершей от голода девочки обвинила во всём её сверстников
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В Краснокамске мать умершей от голода девочки обвинила во всём её сверстников 

Авторадио 55 минут назад
Фото: Вести.Ru
По словам женщины, подростки затравили 14-летнюю дочь из-за её проблем с лишним весом и тогда девятиклассница отказалась от еды. При этом правоохранители, которые расследуют дело о «причинении смерти по неосторожности», после обыска отметили, что в квартире попросту нет пищи. Как рассказали «Комсомольской правде» соседи, они слышали, как школьница плакала в ванной и просила еду, но мать отправляла ее спать. По их словам, женщина считала, что девочка больна, и позволяла ей есть только два раза в неделю. Ребенок умер дома, а мать вызвала скорую только на следующий день.
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