Родители не заметили: в Ярославле из окна многоэтажки упал полуторагодовалый мальчик

Малыш упал с третьего этажа

В Ярославле произошёл ужасный несчастный случай. Накануне вечером из окна квартиры на третьем этаже выпал полуторагодовалый малыш. Всё произошло на улице Балашова.

— По предварительной версии, мальчик оставался некоторое время без присмотра взрослых. Он забрался на подоконник с открытым окном, откуда выпал, — уточнили в управлении следственного комитета по Ярославской области. — По факту произошедшего проводится проверка.

Ребёнок остался жив, но с многочисленными травмами его увезли в больницу. Сейчас мальчик находится в сознании.

Напомним, в Рыбинске годовалая малышка выпала из окна седьмого этажа. Девочка впала в кому.