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Родители не заметили: в Ярославле из окна многоэтажки упал полуторагодовалый мальчик
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Родители не заметили: в Ярославле из окна многоэтажки упал полуторагодовалый мальчик 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Малыш упал с третьего этажа
В Ярославле произошёл ужасный несчастный случай. Накануне вечером из окна квартиры на третьем этаже выпал полуторагодовалый малыш. Всё произошло на улице Балашова.
— По предварительной версии, мальчик оставался некоторое время без присмотра взрослых. Он забрался на подоконник с открытым окном, откуда выпал, — уточнили в управлении следственного комитета по Ярославской области. — По факту произошедшего проводится проверка.
Ребёнок остался жив, но с многочисленными травмами его увезли в больницу. Сейчас мальчик находится в сознании.
Напомним, в Рыбинске годовалая малышка выпала из окна седьмого этажа. Девочка впала в кому.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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