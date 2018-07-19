Родителям особенных детей

С родительством всегда всё не просто. Попадая в материнство, ты иногда бултыхаешься там, как не умеющая плавать рыба. А уж если на твою долю выпало быть мамой особенного человечка, то тут вообще всё выворачивается наизнанку. Долгожданное материнство может чувствоваться как тяжкая ноша, любовь может оборачиваться ненавистью, ты можешь задавать себе тысячи вопросов и никогда не получить на них ответа. И существующая реальность при этом не изменится, диагноз не рассосётся, душевная боль не ослабнет, и со всем этим придётся учиться жить.

Особое родительство и общество

С особенным родительством всегда связано много бреда. И с этим тоже приходится сталкиваться, когда из желания поддержать вам могут сказать такую чушь, что хочется просто послать собеседника. Иногда нам задвигают про грехи, за которые был дан такой ребёнок, иногда начинают вещать, что такие дети даются только особенным людям. Кто-то сразу начинает жалеть и сочувствовать. И часто от такой поддержки просто выть охота, потому что внутри всё это выглядит прозаичнее и страшнее. Мы захлёбываемся тревогой, совершенно новый смысл приобретает страх за свою собственную жизнь, потому что страшно оставить в этом мире своего особенно беззащитного ребёнка. А ещё мы чувствуем дикое одиночество, ощущаем себя оставленными наедине с собственной судьбой, ежедневно продираясь сквозь жизнь, которую мы не выбирали, но она случилась. То, что с обычными детьми является данностью, в особенном детстве является результатом кропотливой, титанической работы обычных мам и пап. Самостоятельно удерживаемая ложка, улыбка, взгляд, первый шаг — это не только радость, но и горькие слёзы, когда осознаёшь, как тебе это далось и что дальше не будет легче. И ты как распятый на площади со своим ребёнком в мире людей, кто-то стыдливо отведёт глаза, а кто-то от незнания, от собственной ограниченности прошипит тебе в спину очередную колкость. Сколько жизненных водоворотов и порогов приходится пройти родителям особенных детей, каждый день бороться, а при этом хотеть просто жить. Чтобы не сломаться и не потеряться в этой тяжелой ситуации, надо помнить пять железных правил.

Вы не виноваты Даже если вы сделали что-то не так, вы не виноваты, потому что, если бы могли поступить иначе, вы обязательно это сделали бы. Если бы вы могли избежать этой участи, то сделали бы всё возможное для этого: нашли другой роддом, сдали все возможные анализы, прошли дополнительное обследование и т.д. Никто не выбирает себе и своим детям такой судьбы.

Вы не супермен Миф о невиданной внутренней силе особенных родителей очень стоек. Таким мамам и папам приписывают особый внутренний дух и силу воли, и я уверена, что многие из них таковыми и являются, но сначала вы просто люди, столкнувшиеся с большими трудностями. И на этом пути нормально плакать и выбиваться из сил, отчаиваться и терять надежду. Вы не обязаны быть суперменами.

Вы эксперты в своих детях Вы можете не быть специалистом в области дефектологии и реабилитации, но вы самый лучший специалист по своему ребёнку. Только вы знаете все тонкости его реакций и ощущений, только вам дано видеть непротокольную изнанку его здоровья. И это даёт вам право выбирать, в каком направлении плыть по вашей особенной жизни, это даёт вам право выбирать специалистов и заявлять, что вы знаете лучше, останавливать руку массажиста, если вам кажется, что ребёнку больно, уходить от грубых врачей и спорить о назначениях.

Вы имеете право быть счастливыми Почему-то эта часть напрочь исключена для особенных родителей. Если у тебя особый ребёнок, то изволь страдать и не смей улыбаться, иначе ты неправильная мать! А ведь на самом деле обычное человеческое счастье нужно вам так же, как и всем остальным мамам и папам. Я сталкивалась с тем, как недоуменно смотрели на мать особого ребёнка, которая обмолвилась, что обязательно делает себе маникюр. Как будто нет иного исхода для таких родителей, только страдание. Но вы имеете право на маникюр, красивые вещи, на улыбку, имеете право жить своей жизнью, насколько это возможно. Никто вместе с детским диагнозом не прописывал вам умереть.

Ищите своих и объединяйте силы В особом родительстве очень тяжело в одиночку. Поэтому родители особых детей объединяются вместе, чтобы протягивать друг другу руки и хоть как-то оставаться на плаву. Вы не обязаны всё нести на своих плечах, более того, эта ноша тяжела для одной семьи. Многие мамы и папы, в чью жизнь заглянули особые дети, набираются смелости и объединяются в сообщества, из которых иногда вырастают крупные фонды поддержки особых родителей. Рискните постучаться в такие двери, протянуть в этой темноте руку и наткнуться на плечи других таких же родителей. Вместе станет легче идти дальше.

Фонд «Даунсайд Ап» — объединение родителей детей с синдромом Дауна. Фонд «Выход» — фонд содействия решению проблем аутизма в России. Дети-Ангелы — сообщество родителей детей с ДЦП.