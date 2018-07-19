Подробности об «отравлении тортами»: костромского ребенка лечат от сальмонеллеза 2 недели

Кострому потрясла новость о заболевании детей сальмонеллезом. Все дети ели торт «Прага» одного и того же производителя. Корреспондент портала K1NEWS.RU связался с мамой одного из пострадавших детей. Она рассказала свою историю.

В Кострому из Петербурга Анна Ракутина с сыном приехала навестить маму. Сама Аня — костромичка. Она перебралась жить в северную столицу. Печальная история с неудачной покупкой началась в День семьи, любви и верности.

Это замечательный праздник, и мы решили отметить его. Торт я купила в «Доме еды» на Михалевском бульваре. Торты только выставляли на витрину, и я уточнила, свежие ли они. Сотрудники магазина ответили: да, конечно, они сегодняшние. Дома мы сели пить чай, мой ребенок съел один кусок торта. Вечером он ел только отварную гречу. В воскресенье после обеда у него поднялась температура до 39, — рассказывает Анна РАКУТИНА.

Женщина тут же вызвала для сына скорую, которая ехала 3 часа. Врачи осмотрели ребенка и предварительно сказали, что причиной его болезни стал энтеровирус. Сказали пить жаропонижающие и все, что полагается в таком случае. Но температура снижалась лишь на время, возвращаясь вновь. Болезнь сопровождалась диареей.

11 июля мы сдали анализы. Температура продолжала подниматься до 39,8, потом до 39,9. У ребенка началось обезвоживание, пришлось делать капельницы. 16 июля нам позвонили из «Мира здоровья» и сказали, что у моего сына сальмонеллез. Я отвезла его во вторую городскую больницу, — делится женщина.

Именно в больнице выяснилось, что не один ребенок пострадал после употребления десертов производства одного и того же ИП. Пациенты инфекционного отделения обсудили эту тему и рассказали, что 7,8 и 9 июля все они покупали в разных магазинах торты этого производителя. Тут Анна осознала, что произошло, и начала жаловаться в инстанции.

Я обратилась в Роспотребнадзор и в санэпидемстанцию. Сотрудник санэпидемстанции был у нас в больнице и взял со всех объяснительные. Тут даже целая семья отравилась этим тортом. У девочки из соседней палаты диарея с кровью. Представляете, насколько поражен организм? Мы отдали коробку от торта на экспертизу.

Сейчас Анна очень переживает за сына. Обычно он был активным и живым ребенком, а сейчас, как она говорит, он просто «лежит тряпочкой». В больницу к пациентам, заболевшим сальмонеллезом после сомнительных десертов, приходили сотрудники следственного комитета , чтобы расспросить обо всем. Напомним, СУ СКР по Костромской области проводит проверку.

Анна и ее сын борются с болезнью уже 2 недели, сколько еще времени он проведут в больнице, неизвестно. Но женщина хочет, чтобы история с сальмонеллезом не замалчивалась.

Мне не нужна компенсация. Я не хочу, чтобы еще чьи-то дети пострадали, — пояснила свою позицию Анна.