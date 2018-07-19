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Горячо! Кэндис Свейнпол обнажила все свои прелести спустя три недели после родов
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Горячо! Кэндис Свейнпол обнажила все свои прелести спустя три недели после родов 

WMJ.ru 20 минут назад
Фото: WMJ.ru
29-летняя супермодель Кэндис Свейнпол поделилась очень откровенным снимком.
19 июня супермодель Кэндис Свейнпол стала мамой во второй раз. С рождения ребенка прошло всего 3 недели, а красотка уже делится с подписчиками горячими кадрами.
В своем Instagram Кэндис выложила фото, где она позирует полностью обнаженной. Следует отметить, что мать двоих детей быстро пришла в форму и фигуре модели можно только позавидовать!
Фолловеры оценили откровенный снимок Свейнпол: «Ничего себе!», «Просто королева», «Вот это тело», «У тебя тело мечты», «Красотка», — не устают одаривать комплиментами блондинку в Сети.
А как тебе формы Кэндис?
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Фото:Instagram
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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