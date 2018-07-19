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«Не прошло и недели!»: Дмитрий Тарасов оставил молодую жену с грудным ребенком ради карьеры
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«Не прошло и недели!»: Дмитрий Тарасов оставил молодую жену с грудным ребенком ради карьеры 

Лиза 33 минуты назад
Фото: Лиза
@tarasov23«Не прошло и недели!»: Дмитрий Тарасов оставил молодую жену с грудным ребенком ради карьерыНа прошлой неделе Анастасия Костенко впервые стала мамой. Модель родила девочку. Молодые родители до сих пор принимают поздравления. Спустя два дня после рождения малышки Дмитрий Тарасов (31) забрал жену с ребенком из роддома. Спустя всего шесть дней Костенко показала новорожденную девочку и заодно плоский живот! Восхищенные поклонники считают, что модели очень повезло с генетикой — ей даже не придется худеть после родов.
@tarasov23
А вот Дмитрия Тарасова подвергли критике. Совсем недавно ряд СМИ сообщил о том, что футболист остался без работы и погряз в долгах. Тарасову даже пришлось дать официальный комментарий: «По факту я сейчас действительно безработный. Футбол, — это все долгие переговоры, руководство хочет одно, я хочу другое, но, я думаю, скоро мы найдем общий язык и я вот-вот улечу на сборы». Так и вышло! Руководство клуба продлило контракт со спортсменом, и он улетел в Австрию на сборы. Ряд поклонников пары остались недовольны таким поступком молодого отца: «Жена родила, а он уехал. Не прошло и недели! Понятно, что есть помощники, но Насте не завидую!», «Правильно, жена рожает, он деньги зарабатывает. Современная семейная жизнь».
А тем временем Дмитрий Тарасов заложил две машины ради родов молодой жены.
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