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Измайловские малыши День фотографа отметили фотосессиями
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Измайловские малыши День фотографа отметили фотосессиями 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Праздник «Остановись мгновение» состоялся в дошкольных группах школы №2094.
В детском саду школы №2094 в четверг, 12 июля, отметили День фотографа. Во время праздника для детей были организованы интересные фотосессии, на которых мальчики и девочки стали моделями, а воспитатели — фотографами.
Потом на игровых площадках воспитатели организовали «настоящее» фотоателье. Детям предстояло «оживить» известные картины и «остановить» мгновение творческого воплощения с помощью фотоснимка. Они с большим интересом взялись за творческий процесс, попробовав себя в различных ролях — актера, постановщика, костюмера, помощника режиссера и, конечно, фотографа. В этот день юные москвичи попробовали себя в роли Аленушки, Девочки с персиками, Царевны-лягушки, гусляров, стали героями других известных картин.
Малыши узнали значение некоторых профессиональных фотографических терминов, а после фотосессии в детском саду была организована фотовыставка юных фотографов.
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