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Родители смогут наблюдать за своими малышами в столичных детских садах
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Родители смогут наблюдать за своими малышами в столичных детских садах 

Префектура Юго-Восточного административного округа 54 минуты назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
У родителей воспитанников столичных детских садов с нового учебного года появится доступ для просмотра информации с установленных в образовательных учреждениях камер видеонаблюдения.
В минувшем учебном году в нескольких дошкольных учреждениях столицы уже проводился пилотный проект по использованию сервиса просмотра родителями данной информации. Проект, как сообщил руководитель Департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев, оказался востребованным у родителей и зарекомендовал себя с наилучшей стороны.
— Сервисы видеонаблюдения сами на себя берут установку в детском саду всей необходимой инфраструктуры, обеспечивают договоренность с родителями о подписании согласия на трансляцию, а город со своей стороны дает инфраструктуру идентификации посредством mos.ru, чтобы не любой желающий в Интернете смотрел, а только идентифицированный родитель и только группу его ребенка, — пояснил Артем Ермолаев. — Планируем начать тиражировать эту систему с нового учебного года.
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