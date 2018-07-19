Родители смогут наблюдать за своими малышами в столичных детских садах

У родителей воспитанников столичных детских садов с нового учебного года появится доступ для просмотра информации с установленных в образовательных учреждениях камер видеонаблюдения.

В минувшем учебном году в нескольких дошкольных учреждениях столицы уже проводился пилотный проект по использованию сервиса просмотра родителями данной информации. Проект, как сообщил руководитель Департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев , оказался востребованным у родителей и зарекомендовал себя с наилучшей стороны.