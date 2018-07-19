Родители смогут наблюдать за своими малышами в столичных детских садах 

У родителей воспитанников столичных детских садов с нового учебного года появится доступ для просмотра информации с установленных в образовательных учреждениях камер видеонаблюдения.
В минувшем учебном году в нескольких дошкольных учреждениях столицы уже проводился пилотный проект по использованию сервиса просмотра родителями данной информации. Проект, как сообщил руководитель Департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев, оказался востребованным у родителей и зарекомендовал себя с наилучшей стороны.
— Сервисы видеонаблюдения сами на себя берут установку в детском саду всей необходимой инфраструктуры, обеспечивают договоренность с родителями о подписании согласия на трансляцию, а город со своей стороны дает инфраструктуру идентификации посредством mos.ru, чтобы не любой желающий в Интернете смотрел, а только идентифицированный родитель и только группу его ребенка, — пояснил Артем Ермолаев. — Планируем начать тиражировать эту систему с нового учебного года.