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В «Инстаграме» Минпросвещения родители обсуждают, читают ли дети книги летом
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В «Инстаграме» Минпросвещения родители обсуждают, читают ли дети книги летом 

Letidor.ru 52 минуты назад
Фото: Letidor.ru
Большинство уверено, что одолеть список литературы за каникулы вполне реально.
Министерство просвещения решило узнать у родителей школьников, с пользой ли дети проводят каникулы. В частности ведомство интересуется, как родители прививают любовь к чтению. Минпросвещения попросило ответить, успевают ли дети прочитать список литературы, который учителя дают на лето. Из комментариев в соцсети Instagram следует, что большинство школьников не хочет умственно трудиться на каникулах. Однако их родители понимают, что читать необходимо, поэтому заставляют детей выделить хотя бы час времени на литературу.
Публикация от Минпросвещения России (@minprosvet)
18 Июл 2018 в 9:56 PDT  «Дочка переходит в 8 класс. По списку все прочитала. К сожалению, не по собственной инициативе, приходится заставлять😕», «Дочь перешла в 6 класс; читает, но неохотно, только если я напомню и посажу читать…читает все вслух, с последующим разбором произведения. Иначе в этом возрасте подходить к чтению не вижу смысла: много слов, значения которых ей непонятны — разбираем, обсуждаем, объясняю», «Я строгая мама и каникулы у нас начинаются в августе, июнь и июль у нас не очень солнечная погода, дожди и туманы, читаем в эти месяцы, а в августе отдыхаем», «В день читать по часу и весь список можно прочитать. Например, час чтения, 10 минут фортепьяно, мои две девочки учатся в музыкальной школе, 30 минут русский и математика в комплексной тетради, покупаем специально на лето. Даже если с передышками, то уходит 2 часа в день, напрячь мозги не так сложно)))», — рассказали родители школьников.
Однако такое мнение далеко не у всех. Многие родители уверены, что на каникулах надо отдыхать. Тем более они стараются так разнообразить времяпрепровождение своих детей, что у них элементарно не остается возможности прочитать книги. И немало родителей считают, что списки литературы нереально одолеть, потому что в них слишком много произведений. Они пожаловались, что даже старательные дети не успевают все прочитать.
«Лето — отпуск для ребят! Отпуск — не отпуск, когда есть работа. Племянник 9 лет крайне ответственный. Читал, читал, читал, при этом сильно нервничал, что не успеет. Он даже посчитал сколько страниц в день читает и по расчетам получилось, что за лето не успеет все осилить. Рыдал, еле успокоила. Сказала, что на этом хватит. Его задача отдыхать, бегать, прыгать, баловаться, беззаботно радоваться», «Моя дочь полтора месяца в разъездах))) лагерь, гостит у тети и т.д. Думаю за август что-то прочитает. Хотя на август запланирована поездка на море», «Поддерживаю рекомендательный список литературы, но только чтобы он был действительно рекомендательным, а не добровольно — принудительным», «Я никогда не успевал прочитать все книги из списка литературы, мой сын также, слишком много произведений», — высказались родители.
Напомним, что 29 августа министр просвещения Ольга Васильева ответит на самые острые вопросы родителей. Ведомство уже подбирает самые актуальные. До 29 августа любой желающий может направить свой вопрос через форму на сайте и через аккаунты министерства просвещения России в социальных сетях: ВКонтакте или в Instagram.
Фото: shutterstock.com, Instagram @minprosvet
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