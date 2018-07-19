Полицейские Нарьян-Мара в родильном отделении провели акцию «Пристегни самое дорогое!»

В родильном отделении Ненецкой окружной больницы сотрудниками отдела ГИБДД проведена акция «Пристегни самое дорогое!» совместно с работниками отделения социальной помощи семье и детям «Комплексного центра социального обслуживания» при участии представителя Общественного совета при УМВД России по Ненецкому автономному округу.

Будущим мамам подробно разъяснены меры обеспечивающие безопасность ребенка при перевозке его в автомобиле, в частности, на каких местах разрешена перевозка детей младше 12 лет при условии использования детских удерживающих устройств.

Полицейские объяснили женщинам, что эти устройства должны соответствовать росту и весу ребенка, быть признаны сертифицированными. А также напомнили им, что запрещено использование бескаркасных автокресел и адаптеров ремней ФЭСТ, так как их испытания показывают, что они бесполезны, а иногда даже повышают риск травм.

В заключение встречи женщинам, ожидающим детей, продемонстрирован видеофильм на данную тему и вручены памятки.

Собираясь в дорогу с ребенком, помните, его жизнь слишком ценна и хрупка, чтобы ею рисковать. Будьте серьезны и ответственны в вопросах безопасности вашего малыша.