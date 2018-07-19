Ещё
Полицейские Нарьян-Мара в родильном отделении провели акцию «Пристегни самое дорогое!»
Далее:
Читайте также:
Ещё
60-летняя королева красоты побила молодых соперниц
60-летняя королева красоты побила молодых соперниц

Полицейские Нарьян-Мара в родильном отделении провели акцию «Пристегни самое дорогое!» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 43 минуты назад
В родильном отделении Ненецкой окружной больницы сотрудниками отдела ГИБДД проведена акция «Пристегни самое дорогое!» совместно с работниками отделения социальной помощи семье и детям «Комплексного центра социального обслуживания» при участии представителя Общественного совета при УМВД России по Ненецкому автономному округу.
Будущим мамам подробно разъяснены меры обеспечивающие безопасность ребенка при перевозке его в автомобиле, в частности, на каких местах разрешена перевозка детей младше 12 лет при условии использования детских удерживающих устройств.
Полицейские объяснили женщинам, что эти устройства должны соответствовать росту и весу ребенка, быть признаны сертифицированными. А также напомнили им, что запрещено использование бескаркасных автокресел и адаптеров ремней ФЭСТ, так как их испытания показывают, что они бесполезны, а иногда даже повышают риск травм.
В заключение встречи женщинам, ожидающим детей, продемонстрирован видеофильм на данную тему и вручены памятки.
Собираясь в дорогу с ребенком, помните, его жизнь слишком ценна и хрупка, чтобы ею рисковать. Будьте серьезны и ответственны в вопросах безопасности вашего малыша.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Ставропольские полицейские и общественники организовали тренинг «Наркомания – знак беды!» В Иркутской области заблудившаяся в тайге девочка найдена живой и здоровой Звезды российской эстрады призвали белгородцев к участию во Всероссийской акции «Научи ребенка ПДД»
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Участница «ВИА Гры» выходит замуж: конец карьере?3
60-летняя королева красоты побила молодых соперниц3
Что делают мамы, пока дети в школе: откровенные истории2
Названы лучшие марки томатного сока10
Звезда «Девяти с половиной недель» резко постарела2
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:34
«В мраморе жить будете?»: Бородина показала ремонт
Звёзды
06:22
Наглые вопросы, заданные звездам
Звёзды
05:07
Занятные новости о женском теле
Здоровье
11:32
Как живут вдовы знаменитостей
Звёзды
04:41
Факты о парфюмерии, о которых вы не слышали
Красота
01:00
Виктория Дайнеко продемонстрировала фото в ванне
Звёзды
12:51
Продукты, которые помешают сну
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение