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В Культурном центре «Вдохновение» продолжится работа «Школы мам»
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В Культурном центре «Вдохновение» продолжится работа «Школы мам» 

Управа района Ясенево 26 минут назад
Фото: Управа района Ясенево
Встреча будет второй в этом тематическом направлении. Она пройдет 8 августа в 11.00. Для мам района в течение дня будет проходить специально подготовленная программа с тематическими мастер-классами.
«Первая встреча мам, прошедшая 23 мая, подтвердила интерес материнского сообщества к общению и обсуждению актуальных вопросов, связанных с осознанным родительством. Встречу посетили более двадцати пяти мам с детьми разного возраста», — сообщается на сайте культурного центра «Вдохновение».
Как все успеть и чем занять малыша обсудят мамы и блогеры на встрече арт-клуба района Ясенево.
Пока родители делятся личным опытом, малыши смогут провести время в игровой комнате.
Вход свободный, по предварительной регистрации на сайте.
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