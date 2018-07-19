В Культурном центре «Вдохновение» продолжится работа «Школы мам»

Встреча будет второй в этом тематическом направлении. Она пройдет 8 августа в 11.00. Для мам района в течение дня будет проходить специально подготовленная программа с тематическими мастер-классами.

«Первая встреча мам, прошедшая 23 мая, подтвердила интерес материнского сообщества к общению и обсуждению актуальных вопросов, связанных с осознанным родительством. Встречу посетили более двадцати пяти мам с детьми разного возраста», — сообщается на сайте культурного центра «Вдохновение».

Как все успеть и чем занять малыша обсудят мамы и блогеры на встрече арт-клуба района Ясенево.

Пока родители делятся личным опытом, малыши смогут провести время в игровой комнате.

Вход свободный, по предварительной регистрации на сайте.