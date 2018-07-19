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Полина Диброва оголила грудь и снялась с детьми
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Полина Диброва оголила грудь и снялась с детьми 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
На днях Полина Диброва отметила день рождения. Молодой супруге популярного ведущего Дмитрия Диброва исполнилось 29 лет, свой праздник она отметила на отдыхе за границей с мужем и тремя сыновьями.
Полина Диброва с супругом Дмитрием и сыновьями Федором, Ильей и Александром отдыхает в Испании. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram 29-летняя Полина делится с многочисленными подписчиками фотографиями и короткими видео райского отдыха. Диброва подробно рассказывает о том, как ей удается находить свободную минутку между заботами о муже и детях, а также выкроить время для жаркой фотосессии, которую устроила себя перед днем рождения.
На праздник к Полине приехали мать и подруги. «Гостей столько, что нет времени показать вам праздник 🍾 На минутку взяла телефон в руки 🎯😅 Друзья, спасибо всем всем за теплые душевные поздравления! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)» — написала счастливая именинница.
После дня рождения, на котором повеселилась с подружками, Диброва снова стала примерной мамой. Так, Полина опубликовала фотографию, на которой запечатлена лежащей на пляже с сидящими на ней двумя сыновьями. Интересно, что на супруге телеведущего в этот момент нет бюстгальтера. Это обстоятельство не скрылось от особо наблюдательных подписчиков. Они осудили Полину за излишнюю откровенность.
"При детях груди оголяете? Я как бы не против, дело ваше, но выглядит ужасно", «Даааа, как-то не очень при детях…», «Оголяться при мальчиках — это не педагонично», «Смотреть на этих баб противно. Хвастаться то особо не чем больше. Мозги у Гудвина забыли…», «Может она их грудью еще кормит», — высказались пользователи Сети. А особо радикально настроенные фанаты и вовсе попросили Диброву удалить пикантное фото.
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