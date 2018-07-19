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На Ямале двухлетнюю девочку унесло течением из рук родителей
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На Ямале двухлетнюю девочку унесло течением из рук родителей 

Уральский меридиан 48 минут назад
Фото: Уральский меридиан
На днях следственный отдел окружного следственного комитета в Тарко-Сале начал проверку по трагическому происшествию на реке Пяку-Пур.
15 июля 2018 года днём близ Тарко-Сале семья из трёх человек переходила реку вброд. Глава семейства шёл впереди за ним супруга с двухлетней дочерью на плечах. Когда семейство вышла на глубину женщина неожиданно оступилась и уронила ребёнка в воду. Течение подхватило малышку и унесло прямо на глазах родителей. Как они не старались справиться течением и поймать дочку у них не получилось. Через несколько часов тело ребёнка выловили из реки сотрудники МЧС.
Сейчас сотрудники окружного следственного комитета выясняют все обстоятельства дела. Главный вопрос могли ли родители спасти своего ребёнка в этой ситуации? По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Источник фотографии: zanmedia.kz
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