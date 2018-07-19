На Ямале двухлетнюю девочку унесло течением из рук родителей

На днях следственный отдел окружного следственного комитета в Тарко-Сале начал проверку по трагическому происшествию на реке Пяку-Пур.

15 июля 2018 года днём близ Тарко-Сале семья из трёх человек переходила реку вброд. Глава семейства шёл впереди за ним супруга с двухлетней дочерью на плечах. Когда семейство вышла на глубину женщина неожиданно оступилась и уронила ребёнка в воду. Течение подхватило малышку и унесло прямо на глазах родителей. Как они не старались справиться течением и поймать дочку у них не получилось. Через несколько часов тело ребёнка выловили из реки сотрудники МЧС

Сейчас сотрудники окружного следственного комитета выясняют все обстоятельства дела. Главный вопрос могли ли родители спасти своего ребёнка в этой ситуации? По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Источник фотографии: zanmedia.kz