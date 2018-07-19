В Братском районе Иркутской области полицейские нашли пропавшего накануне подростка

Участковый уполномоченный отдела полиции № 5 Межмуниципального управления МВД России «Братское» нашёл мальчика, потерявшегося вчера.

О пропаже сына родители 12-летнего жителя Вихоревки сообщили вечером, когда он не вернулся домой после прогулки. На поиски мальчика были организованы силы сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних и участковых, а также экипажи наружных служб. Утром к мероприятиям приобщили добровольных помощников.

В ходе подворовых обходов и обследования территории районного центра местный участковый уполномоченный полиции обнаружил мальчика. Оказалось, что накануне он загулялся допоздна с другом и заночевал у него, пока родители были на работе. Взрослые нашли детей уже спящими и не стали выяснять, знает ли мама о местонахождении ребёнка.

Мальчик передан родителям, с которыми проведена профилактическая работа и применены меры административной ответственности.