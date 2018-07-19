Ребенок из Петербурга наглотался жидкости для розжига

Годовалая жительница Санкт‐Петербурга выпила жидкость для розжига. Об этом сообщил сайт «Невские новости».

Пострадавшую девочку доставили с острым пероральным отравлением в детскую горбольницу № 5. Родители рассказали, что недосмотрели за малышкой и она выпила ядовитое вещество. Семья благополучная и не стоит на учете в органах опеки.

Ребенок на данный момент пребывает под наблюдением врачей в состоянии средней степени тяжести.

Похожий случай произошел на Кубани. Полуторагодовалый мальчик выпил растворитель и получил серьезные ожоги.