Ребенок из Петербурга наглотался жидкости для розжига 

Годовалая жительница Санкт‐Петербурга выпила жидкость для розжига. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
Пострадавшую девочку доставили с острым пероральным отравлением в детскую горбольницу № 5. Родители рассказали, что недосмотрели за малышкой и она выпила ядовитое вещество. Семья благополучная и не стоит на учете в органах опеки.
Ребенок на данный момент пребывает под наблюдением врачей в состоянии средней степени тяжести.
Похожий случай произошел на Кубани. Полуторагодовалый мальчик выпил растворитель и получил серьезные ожоги.