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Ирина Салтыкова выглядит моложе дочки
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Ирина Салтыкова выглядит моложе дочки 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Для 52-летней певицы время словно остановилось.
Артистка, которая добилась на нашей эстраде всего, о чем мечтала, не раз признавалась, что теперь больше внимания уделяет не своей карьере, а дочери Алисы, которая активно занимается творчеством — поет, пишет прозу и стихи, пробует себя в качестве актрисы. Единственной наследнице Салтыковой 30 лет, но выглядит она как подросток. И этим, судя по всему, пошла этим в знаменитую маму. Вы только посмотрите — они выглядят как две подружки!
Мама справа, дочка слева
Мама слева, дочка справа
Мама справа, дочка слева
После этих фотографий, которыми знаменитость поделилась на своей странице в Instagram, поклонники засыпали девушек комплиментами, отмечая, что на некоторых снимках и не поймешь, кто из них мама, а кто дочь. И с этим невозможно не согласиться: Ирина и правда порой выглядит моложе своего дитя. Вот это гены! Или что-то еще?
Открываем секрет вечной молодости артистки — им поделилась Алиса: «Хочу рассказать секрет молодости мамы. Как выглядеть так же хорошо? Нужно оставаться в душе ребенком. Всегда быть маленькой, хорошей, веселой и немного избалованной девчонкой. И когда ты такая в душе, из тебя исходит позитив, из тебя уходят взрослый негатив, переживания… Тогда у тебя на лице счастье, радость, белоснежная улыбка в 33 зуба, которую мы все знаем».
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