В Калининградской области нашли 31-летнюю женщину, исчезнувшую с грудным ребёнком

В Калининградской области нашли 31-летнюю Лидию У., пропавшую с грудным ребёнком на прошлой неделе. С женщиной и младенцем всё в порядке, рассказали «Клопс» волонтёры группы «Поиск пропавших людей Калининград».

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области, всё время отсутствия Лидия провела у своих знакомых в Калининграде. Сотрудники полиции установили, что в отношении женщины и её ребёнка противоправных действий не происходило.

Лидия У. пропала в пятницу, 13 июля. В 12:00 вместе со своим ребёнком 2017 года рождения женщина уехала из Немана в Калининград. После этого их местонахождение оставалось неизвестным.