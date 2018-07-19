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В Калининградской области нашли 31-летнюю женщину, исчезнувшую с грудным ребёнком
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В Калининградской области нашли 31-летнюю женщину, исчезнувшую с грудным ребёнком 

Клопс.Ru 1 час назад
В Калининградской области нашли 31-летнюю Лидию У., пропавшую с грудным ребёнком на прошлой неделе. С женщиной и младенцем всё в порядке, рассказали «Клопс» волонтёры группы «Поиск пропавших людей Калининград».
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области, всё время отсутствия Лидия провела у своих знакомых в Калининграде. Сотрудники полиции установили, что в отношении женщины и её ребёнка противоправных действий не происходило.
Лидия У. пропала в пятницу, 13 июля. В 12:00 вместе со своим ребёнком 2017 года рождения женщина уехала из Немана в Калининград. После этого их местонахождение оставалось неизвестным.
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