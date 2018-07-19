В Ростове трехлетняя девочка оказалась в реанимации после падения из окна

Выпавшую из окна трехлетнюю малышку отвезли в БСМП-2 В донской столице врачи спасают жизнь девочке, получившей перелом костей предплечья и серьезную травму головы. Несчастье с трехлетней Катей (имя изменено — прим. Ред.) случилось практически на глазах у ее родственников.

Девочка находилась у себя дома. Взрослые ненадолго отвлеклись от присмотра за ребенком. Малышка забралась на подоконник и облокотилась на москитную сетку, которая не выдержала веса девочки. В результате из окна квартиры на втором этаже малышка рухнула прямо на асфальт.

На скорой помощи ее привезли в БСМП-2. После того, как специалисты этой больницы оказали первую помощь, Катю перевели в отделение реанимации Детской областной больницы, сообщил источник в медицинском учреждении.

— Состояние ребенка врачи оценивают как тяжело, — подытожил собеседник издания.