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В Ростове трехлетняя девочка оказалась в реанимации после падения из окна
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В Ростове трехлетняя девочка оказалась в реанимации после падения из окна 

161.ru 59 минут назад
Фото: 161.ru
Выпавшую из окна трехлетнюю малышку отвезли в БСМП-2  В донской столице врачи спасают жизнь девочке, получившей перелом костей предплечья и серьезную травму головы. Несчастье с трехлетней Катей (имя изменено — прим. Ред.) случилось практически на глазах у ее родственников.
Девочка находилась у себя дома. Взрослые ненадолго отвлеклись от присмотра за ребенком. Малышка забралась на подоконник и облокотилась на москитную сетку, которая не выдержала веса девочки. В результате из окна квартиры на втором этаже малышка рухнула прямо на асфальт.
На скорой помощи ее привезли в БСМП-2. После того, как специалисты этой больницы оказали первую помощь, Катю перевели в отделение реанимации Детской областной больницы, сообщил источник в медицинском учреждении.
— Состояние ребенка врачи оценивают как тяжело, — подытожил собеседник издания.
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