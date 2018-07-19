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«При детях груди оголяете?» Многодетную маму Полину Диброву застыдили за ню-фото с сыновьями
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«При детях груди оголяете?» Многодетную маму Полину Диброву застыдили за ню-фото с сыновьями 

WMJ.ru 31 минуту назад
Фото: WMJ.ru
29-летняя супруга российского телеведущего Дмитрия Диброва Полина улетела с семьей в Испанию, чтобы встретить очередной день рождения.
Расслабившись на пляже, многодетная мама Полина Диброва опубликовала в Instagram фото топлес, на котором загорает под солнцем топлес, пока лиф от бикини лежит в сторонке. Сыновья Полины составили ей компанию.
— подписала два фото она. Однако не все фолловеры оценили смелый шаг. «При детях груди оголяете? Я как бы не против, дело ваше, но выглядит ужасно», «Даааа, как-то не очень при детях…», «Весь пляж с людьми и дети ползают по голой маме», — пишут Дибровой в комментариях одни, тогда как другие защищают ее право на загар без лямок.
А ты тоже загораешь топлес?
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Фото:Instagram
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