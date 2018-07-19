«При детях груди оголяете!»: пользователи Сети возмущены топлес-снимками Полины Дибровой

29-летняя Полина Диброва позировала топлес на пляже в присутствии детей.

Сейчас вся семья Дмитрия и Полины Дибровых отдыхает в Испании, и на днях многодетная мама решила поделиться с поклонниками свежими снимками с пляжа, на которых видно, как она загорает вместе со средним и младшим сыновьями Федей и Ильей.

Сначала фото вызвали умиление у фолловеров «Миссис России». Однако при более детальном рассмотрении они заметили, что Полина позировала лежа на животе без верха от бикини.

«Как-то не очень при детях», «Оголятся при мальчиках — это не педагогично», «Я как бы не против, дело ваше, но выглядит ужасно», — осудили Диброву подписчики (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.). Сама девушка решила оставить эти комментарии без внимания.

Фото и видео: Instagram