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Супруга ведущего Дмитрия Диброва загорала топлесс на глазах у детей
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Супруга ведущего Дмитрия Диброва загорала топлесс на глазах у детей 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Победительница конкурса «Миссис Россия 2017» и супруга известного ведущего часто делится своими впечатлениями из многочисленных поездок. В свою очередь подписчики не устают хвалить ее за прекрасную фигуру и внимание к детям, которым она посвящает все свободное время. Однако свежие снимки с испанского курорта вызвали сплошное недоумение.
На этих снимках 29-летняя ростовчанка загорает на пляже с голой грудью, при этом рядом с ней беззаботно играют ее младшие сыновья. Борцы за нравственность не смогли пройти мимо и обрушились на девушку с критикой.
— Зачем же при детях оголяться?
— Как-то не очень при детях…
— Оголяться при мальчиках — не педагогично.
Однако нашлись и те, кто поддержал Полину. Они отметили, что на фотографиях рядом с супругой Диброва лежит верх от купальника. Из этого можно сделать вывод, что она не разгуливает по пляжу голышом, а только на время подставила спину солнечным лучам.
Ранее Пятый канал рассказывал, как «Спасательница Малибу» похвасталась фигурой на фоне утопающего мужчины.
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