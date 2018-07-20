Супруга ведущего Дмитрия Диброва загорала топлесс на глазах у детей

Победительница конкурса «Миссис Россия 2017» и супруга известного ведущего часто делится своими впечатлениями из многочисленных поездок. В свою очередь подписчики не устают хвалить ее за прекрасную фигуру и внимание к детям, которым она посвящает все свободное время. Однако свежие снимки с испанского курорта вызвали сплошное недоумение.

На этих снимках 29-летняя ростовчанка загорает на пляже с голой грудью, при этом рядом с ней беззаботно играют ее младшие сыновья. Борцы за нравственность не смогли пройти мимо и обрушились на девушку с критикой.

— Зачем же при детях оголяться?

— Как-то не очень при детях…

— Оголяться при мальчиках — не педагогично.

Однако нашлись и те, кто поддержал Полину. Они отметили, что на фотографиях рядом с супругой Диброва лежит верх от купальника. Из этого можно сделать вывод, что она не разгуливает по пляжу голышом, а только на время подставила спину солнечным лучам.

Ранее Пятый канал рассказывал, как «Спасательница Малибу» похвасталась фигурой на фоне утопающего мужчины.