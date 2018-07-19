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В Воронежской области телефонный педофил доводит детей до истерик
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В Воронежской области телефонный педофил доводит детей до истерик 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Мужчина предлагает интим и обещает, что встретит у школы. Жители таловского села Казанка сообщили в редакцию «Вести-Воронеж» о телефонном педофиле, который уже около трёх месяцев доводит детей до слёз и истерик. Мужчина предлагает интим и обещает, что встретит у школы. Мама одной из девочек Жанна сообщила, что неизвестный мужчина звонит на домашние телефоны как минимум в шесть семей. Причём детям, которым говорит различные непристойности, он знает по именам. Родители школьников написали заявление в полицию, но долгое время там просто советовали не подпускать детей к телефонам. Однако сегодня, 19 июля, правоохранительные органы всё-таки приехали к встревоженным родителям и детям. «Вести-Воронеж» следят за развитием событий.
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