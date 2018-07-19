Тяжелобольным детям бесплатно помогают няни: жители Перми запустили социальный проект «Больше жизни»

«Дедморозим» ‐ так называется фонд помощи семьям с больными детьми. Причем там не просят денег у коммерсантов и государства. Напротив: когда региональный бюджет по формальным причинам не может помочь тяжелобольным, а иногда и обреченным, в дело вступают сами пермяки.

Так жители Перми запустили проект «Больше жизни». Теперь на помощь родителям пришли бесплатные высококвалифицированные няни.

Практически весь мир Матвея ограничен квадратными метрами квартиры. Серьезное заболевание от рождения не позволяет ребенку ни на минуту оставаться одному. Элвина занимается с ним, как с родным, но она не мама. Официально — сиделка, по-простому — няня, а по факту — помощник и большой друг семьи. Она дарит внимание ребенку и такие необходимые часы отдыха маме.

Таких нянь, как Эльвина, в Перми сейчас шестнадцать. Все вместе они забирают на себя, в год до 12 тысяч часов, неподъемного труда по уходу за тяжелобольными детьми. Их работу координируют здесь. Это фонд помощи со странным названием «дедморозим». Он не зависит от коммерческих структур и государства.

«К нам в фонд обращаются родители детей, которым необходимо материальная помощь или какая-то другая связанная с тем, что у ребенка тяжелое заболевание. И из средств бюджета невозможно, например, получить какое-то лекарство, средство реабилитации, медицинское оборудование или еще что-то», — сказала Мария Баженова, координатор благотворительного фонда.

Творить добро пермяки решили самостоятельно. За счет добровольных взносов обычных горожан. А теперь еще и гранты осваивать начали. Так появилось одно из направлений «Больше жизни». Речь как раз про тех самых нянь для особенных детей. И, несмотря на то, что желающих помочь не рублем, а личным участием оказалось не мало, задача слишком сложная и деликатная.

«На первом этапе нужно было найти этих чудесных нянь. В услуге называется это сиделка, но мы называем няня. Это не просто люди, которые сидят рядом с ребенком. Это люди, которые занимаются развитием, уходом, заботой о ребенке», — сказала Мария Баженова, координатор благотворительного фонда.

Эльвина — медсестра по образованию, работала в скорой и в реанимации, когда увидела объявление о том, что землякам нужна помощь, откликнулась не задумываясь.

Таких добровольных помощников в фонде десятки. Это и медсестры, и врачи, и координаторы с водителями. Тех, кто помогает деньгами, еще больше, но их много не бывает. Впрочем, самое главное, что все вместе пермяки смогли доказать — сделать мир добрее, хоть и сложно, но все же проще, чем кажется.